Las trabas de trabajar y cobrar pensión

Como jubilado lo siento, pero no entiendo que haya más de dos millones de jóvenes fuera trabajando muchas veces en condiciones lamentables y que haya el desempleo que hay aquí y al mismo tiempo inviten a los jubilados a seguir trabajando.



Como el pensamiento político es miope, ¿por qué no se ha formado durante la crisis a los jóvenes con una formación profesional relacionada con las nuevas tecnologías, las energías renovables, el comercio exterior, sin descuidar artes, música, deportes, etc?.



Siempre estamos en la noria del turismo y el ladrillo, en la noria del pelotazo fácil y rápido. El sistema educativo está burocratizado al máximo para el profesorado y todo para que suba el rendimiento pisa sin dedicar recursos personales y materiales al sistema. Mientras el sistema educativo sea un instrumento político, nuestra sociedad será una merde gorde.



La cultura del emprendimiento es inexistente si no se crea infraestructura adecuada y se dedican recursos a formar a jóvenes. ¡Ojo!, formación sin pelotazos de subvenciones por medio. Formación en manos de profesionales de la educación y no de los políticos que todo lo que tocan lo infectan. Hay políticos honestos, pero no los veo en primera fila



Más recursos a formar y menos a privilegios de políticos.