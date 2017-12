Las grandes sagas independentistas catalanas tienen fuera 4.700 millones

No entiendo nada, porque el IVA de los productos y servicios catalanes o navarros o madrileños lo pago yo como consumidor en mi pueblo en la sierra del pepino, entonces no entiendo por qué dicen que pagan más impuestos que nadie si sus productos y servicios no los consumen todos en su origen. Los independentistas son como los asnos con antiojeras que sólo tienen la visión de lo que ven delante, pero no a su alrededor. Pasa con todo fanatismo.



Y los listillos de las multinacionales como Grifols y demás, por qué no ven fronteras para sus negocios y la ven para su folclore, lengua, costumbres, etc, como si fueran el ombligo del mundo cuando son un callo del mundo. Si son tan endogámicos por qué no se comen unos a otros y el plasma de Grifols que sobre a los independentistas que se lo metan a los burros, gallinas y perros con denominación de origen catalan y nos dejan en paz de una vez. Todo apesta a corrupción, sea independentista o no. En el fondo de todo está el pesebre de unos pocos y la manipulación del rebaño.