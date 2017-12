330 43

Feijóo reclama "transparencia" sobre la financiación del País Vasco, mayor que la del resto, y rechaza quitas de deuda

6/12/2017 - 12:52

El presidente de Galicia, Albero Núñez Feijoó, se ha mostrado este miércoles contrario a condonar deuda de las comunidades autonómicas, como ha propuesto el candidato socialista a la Generalitat, Miquel Iceta, y ha reclamado "transparencia y claridad" en el cálculo del cupo vasco, pues considera que Euskadfi recibe más financiación por habitante que el resto de comunidades.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, durante el acto de conmemoración de la aprobación de la Constitución, el presidente gallego ha reflexionado, acerca de la posibilidad de que se condone la deuda de que "si los que no pagan al final salen beneficiados, existe un riesgo: que no pague nadie". "Y si en un país no paga nadie, ese país no funciona", ha apostillado.

Aludiendo a la Constitución, ha dicho que uno de sus "principios básicos" es "la igualdad de todos los ciudadanos". "Si hay gobiernos autonómicos que no han pagado su deuda y se les ha perdonado buena parte de esos intereses, y además ahora pretenden que se le condene lo que ni siquiera han pagado, pues hombre, estas cosas yo creo que conviene hablarlas", ha cuestionado.

"PEDIMOS SABER CÓMO SE LLEGAN A LAS CIFRAS DEL CUPO".

Respecto al acuerdo del Gobierno de Mariano Rajoy con el del País Vasco para el cálculo del 'cupo', Feijoó ha reclamado "transparencia y claridad" sobre el cálculo de las aportaciones de esta Comunidad Autónoma, aunque ha recordado el mayoritario respaldo dado por el Congreso a este pacto.

"Ha tenido más apoyo que nunca, porque aquí ha votado todo el mundo a favor salvo un partido o dos. Debe de ser que está bien hallado", ha argumentado. "Lo que pedimos los presidentes simplemente es que nos expliquen cómo llegan a esas cifras. No cuestionamos el acuerdo. Sí que decimos que nos gustaría conocer el contenido del acuerdo", ha apostillado.

En todo caso, ha encuadrado esa petición como parte de "las reacciones" de un "Estado compuesto" como el español. "Creo que si cualquier presidente autonómico fuera presidente de España intentaría llegar a un acuerdo con el cupo, y si cualquier ministro fuera presidente autonómico pediría transparencia y claridad en cómo se ha llegado a hallar ese cupo. Creo que las reacciones de cada uno han sido reacciones correctas", ha aseverado.

UNA FINANCIACIÓN QUE SUPERA "MUY MUCHO" A LA DEL RESTO.

Preguntado por si consideraba que el País Vasco tenía un exceso de financiación, ha recordado que la propia Constitución reconoce "un derecho" para esta comunidad "consecuencia de sus foros del siglo XIX y ese derecho está refrendado por todos los españoles", y que conlleva una financiación más favorable.

"Es cierto que en el País Vasco la financiación por habitante supera muy mucho a la financiación por habitante de cualquier comunidad autónoma. Eso es un dato objetivo, no es una crítica. Es una crónica de los datos", ha concluido.

PUBLICIDAD