Arun Bansal (Ericsson) asegura que la compañía no prevé nuevos recortes de plantilla en España en 2018 y 2019

6/12/2017 - 11:04

Sin embargo, reconoce que un mayor deterioro del previsto o una mayor disrupción tecnológica podría exigir nuevas medidas de ajuste

El director de Ericsson para el área de mercado Europa y Latinoamérica, Arun Bansal, ha afirmado que en este momento la compañía no tiene previsto llevar a cabo ningún nuevo plan de recorte de plantilla en 2018 y 2019 en España, siempre y cuando se mantengan las condiciones previstas en su plan estratégico y el negocio no registre un mayor deterioro del previsto.

En una entrevista concedida a Europa Press, Bansal ha asegurado que la compañía tecnológica no tiene en este momento ningún plan para llevar a cabo nuevos procesos de despido colectivo en España una vez se complete el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) llevado a cabo este 2017.

Sin embargo, Bansal ha remarcado que el sector en que el opera Ericsson es "extremadamente competitivo" y muy cambiante, como refleja que sus ingresos varíen en función de la evolución de la tecnología, donde las inversiones se están centrado ahora en campos como el 'machine leargning' o la Inteligencia Artificial (IA).

En este sentido, ha asegurado que no contemplan nuevos despidos con su actual plan financiero y sus actuales inversiones en tecnología, pero ha agregado que si la disrupción tecnológica se acelera y surgen con rapidez avances diferentes a la IA o el 'machine learning' o el negocio se deteriora más rápido de lo previsto, tendrán que "tomar medidas".

Por ello, el director del área de mercado Europa y Latinoamérica en Ericsson ha incidido en que, aunque ahora mismo la compañía no tiene intención de hacer nuevos ajustes laborales, a medida que el negocio evolucione y se cree más eficiencia, no puede decir que no lo haría de nuevo.

Bansal explicado en que las últimas reducciones de empleo que ha llevado a cabo la empresa tanto en España como a nivel global responden al cambio en la dirección estratégica de Ericsson, más enfocada en la tecnología que en los servicios, que conllevaba una reducción de los recursos extra con los que contaba. Esta decisión, según ha reconocido, no era del agrado de la empresa, pero "necesaria".

Además, ha agregado que Ericsson ha llevado a cabo una reorganización de su estructura para que sea más simple, en línea con lo que les transmitían sus clientes, lo que ha llevado a reducir los puestos relacionados con servicios generales y administración y a dar más poder a las direcciones locales a la hora de tomar decisiones para que estén más cerca de los clientes.

En este contexto, ha explicado que los recortes de plantilla de Ericsson en España han afectado a las categorías de servicios de entrega y de administración y servicios generales, mientras que su enfoque en las actividades de tecnología está llevando a incrementar su plantilla y sus inversiones en este campo, como ocurre a nivel global.

ERICSSON EN ESPAÑA

Por otro lado, Bansal ha incidido en que Ericsson tiene una cuota de mercado "razonablemente buena" en España en comparación con otros países de Europa que le ha permitido registrar un menor descenso en su negocio del que ha sufrido el conjunto del mercado.

Así, ha añadido que el objetivo de la estrategia de la empresa es garantizar que esta cuota se mantenga cuando llegue el 5G y seguir trabajando como hasta ahora con los cuatro principales operadores de telecomunicaciones (Telefónica, Orange, Vodafone y Movistar) para hacer que las redes estén preparada las la nueva tecnología móvil.

En este sentido, ha agregado que aunque la red móvil seguirá siendo su negocio principal en España, Ericsson también está invirtiendo mucho en el campo de los servicios digitales, así como en tecnologías como la IA, el 'machine learning' o la automatización para ayudar a los operadores a ser más eficientes.

Preguntado por la competencia en España en el negocio, Bansal ha asegurado que la compañía tiene respeto a sus competidores en todos los mercados, pero no los teme. Así, ha asegurado que la competencia es "feroz" hoy en día en todas partes, pero ha insistido en que están muy contentos con su posición en España y quieren mantenerla.

GANAR CUOTA EN EUROPA

Respecto a la evolución del negocio de la compañía en Europa y Latinoamérica, ha remarcado que su negocio mantiene la tendencia descendente que está registrando el conjunto del mercado, que prevé cierre el año con un descenso cercanos al 10%.

En este sentido, ha explicado que una de las razones de este descenso es que en Europa el despliegue de la red LTE está "prácticamente hecho" y los operadores están esperando al 5G, por lo que su inversión se centra ahora en mejorar la calidad de la red y en los servicios digitales, aspectos que no compensa el descenso del negocio de las Redes de Acceso por Radio (RAN).

Bansal ha incidido en que el objetivo de la Ericsson para el conjunto de la región es ganar cuota de mercado en el negocio de Radio, para lo cual están invirtiendo en una cartera "competitiva" de productos y servicios. Peso a ello, ha negado que este signifique que vayan a iniciar una "guerra de precios" y ha afirmado que desean lograr esa cuota gracias a su tecnología de calidad.

Preguntado por su balance de sus primeros meses en el cargo que asumió el pasado mes de abril, ha valorado muy positivamente el hecho de poder estar más de cerca de sus clientes, con los que la relación es fantástica, y con sus empleados, de quienes ha dicho que tienen unas competencias "insuperables".

En este sentido, se ha mostrado muy emocionado con las "grandes oportunidades" que tiene por delante la compañía con la llegada del 5G y con los servicios digitales y ha asegurado que sus dos principales prioridades son tener empleados satisfechos y motivados y clientes contentos, lo que llevará a un negocio rentable y en crecimiento.

