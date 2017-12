330 43

Economía/Finanzas.- Santander AM gestionará los fondos de inversión de JP Morgan en Brasil

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Santander Asset Management, la gestora de activos del banco cántabro, ha alcanzado un acuerdo con JP Morgan Asset Management para gestionar los fondos de inversión de este último en Brasil, según un comunicado conjunto de ambas entidades.

Los términos del acuerdo, sujeto al visto bueno de los partícipes, establecen que la gestora de JP Morgan transferirá sus fondos de inversión en Brasil a SANTANDER (SAN.MC )AM, que, por su parte, se encargará de comercializar en el país carioca algunos fondos globales de la entidad norteamericana.

Santander AM, la mayor gestora extranjera de fondos en Brasil, acumula un patromonio neto bajo gestión en el país que supera los 263.000 millones de reales (68.897 millones de euros), con más de un millón de partícipes.

En la nota, ambas entidades han subrayado que el acuerdo no es exclusivo y que no se contempla establecer una empresa conjunta --joint venture-- para su materialización. Además, han indicado que no habrá traspasos accionariales entre ambas sociedades.

"El acuerdo de colaboración con Santander AM, la mayor gestora internacional en Brasil, incrementará el alcance de la distribución de los productos globales de JP Morgan AM en Brasil en un momento en que los clientes buscan diversificación por el escenario de bajos tipos de interés", ha comentado al respecto el consejero delegado de JP Morgan AM en Latinoamérica, Vital Menezes.

