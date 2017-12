330 43

La CNMV recoge la advertencia de Francia sobre los riesgos de invertir en bitcoin

5/12/2017 - 12:29

La Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV) ha recogido este martes la advertencia de la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) --el supervisor francés de los mercados-- sobre los riesgos asociados a la inversión en bitcoin.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

En concreto, la AMF ha advertido de los riesgos asociados a la inversión en criptomonedas como el bitcoin por su elevada volatilidad y su carácter especulativo y ha lanzado una serie de recomendaciones al inversor a este respecto.

Adicionalmente, la CNMV también ha alertado de 17 entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión en Reino Unido, Francia, Dinamarca, Irlanda y Bélgica al no figurar en los registros de los correspondientes supervisores de los mercados.

Se trata de las sociedades STX Global Limited, Chesterfield International Partners, Hume Capital Management y MBQ International Inc en Reino Unido, país donde la FCA también llama la atención sobre las entidades Affordable Loans y Michael Ullrich Hartmann, que actúan como sociedades 'clon' de empresas con nombre similar y que sí están debidamente registradas.

En Francia se advierte sobre https://crowd-partners.com/, en Irlanda sobre The Capital Advisory Group y en Dinamarca sobre OTM Capital.

Por último, las entidades que no están debidamente registradas en Bélgica son Ashida Associates, Sapporo International, Tokai National Partners, CMS Trader/Pandorx Ventures Limited, Fxandco/Globe and Co Ltd, IFT Advisory Group, Kin Capital/Chemmi Holdings y Markets Broker/Age Capital (payments solutions) Ltd.

PUBLICIDAD