Los jóvenes, damnificados por la crisis y olvidados en la recuperación

Yo tengo 36, entre el el mercado laboral tras la universidad (minas, UPM) joven en el 2008 y me encontre el desempleo y 0 euros en la cuenta. A dia de hoy, tras 5 años de paro y trabajos que no me permitian emigrar y viviendo con mis padres... no conozco el trabajo estable.



Jovenes y no tan jovenes.... no quiero ni pensar que habria sido de mi si me hubiera pillado la crisis con 45