Moscovici espera que la lista negra de paraísos fiscales incluya una veintena de países

5/12/2017 - 10:36

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha asegurado que la lista negra de paraísos fiscales que adoptarán este martes los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) incluirá "una veintena" de países, al tiempo que ha resaltado que se trata de "una primera victoria" contra la evasión fiscal "que debe ser seguida por otras".

BRUSELAS, 5 (EUROPA PRESS)

"Habrá, espero, una lista negra que incluya una veintena de países que, a pesar de diez meses de diálogo no han asumido los compromisos necesarios", ha señalado a su llegada a la reunión de titulares de Finanzas del bloque comunitario..

Además, Moscovici ha afirmado que esta lista "negra" estará acompañada por una lista "gris" con otras 40 jurisdicciones que se han comprometido a modificar sus regímenes fiscales a lo largo de 2018 para adecuarlos a los estándares internacionales de gobernanza fiscal.

El socialdemócrata francés ha destacado que se trata del "primer resultado después de años de trabajo" y ha subrayado que "es una primera victoria para la transparencia", aunque ha advertido que "debe ser seguido por otras" victorias.

"Sé que suscita preguntas y decepciones que puedo comprender como ciudadano europeo, pero yo digo que el vaso está medio lleno y que hace falta seguir el combate. Los paraísos fiscales no deben y no van a salir de nuestro radar, es necesario mantener la presión y podemos contar con la Comisión para continuar presionando en el interior de la UE a los Estados miembros y sobre todo a las jurisdicciones no cooperativas que serán incluidas en la lista", ha expresado.

Preguntado por el hecho de que la lista sólo vaya a incluir terceros países y no evalúe a países de la UE, Mosocovici ha enfatizado que "no hay paraísos fiscales en el interior" del bloque comunitario, pero sí "prácticas a combatir".

Sobre estas mismas críticas, el vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis, ha recordado que la UE ha aprobado iniciativas "ambiciosas" que "van más allá de la agenda de la OCDE", entre las que ha citado las directivas contra la evasión fiscal y para el intercambio de información sobre 'tax rulings', entre otras

"Esperamos que los ministros finalicen la lista negra de jurisdicciones son cooperativas pero hay que decir que no será el fin del mundo porque hay una serie de países que han asumido compromisos sobre buena gobernanza fiscal y seguiremos estos compromisos de forma que si los están implementando no estarán en la lista", ha añadido el letón.

El ministro de Finanzas de Estonia, Toomas Toniste, que hasta que finalice el año es el presidente del Ecofin, ha indicado que el mensaje de la UE con esta lista es que "todo el mundo debe seguir los principios de buena gobernanza fiscal" y ha celebrado que "tantas jurisdicciones estén dispuestas a cooperar para hacer que sus regímenes fiscales sean más resistentes al fraude".

Por su parte, el titular francés de Finanzas, Bruno Le Maire, ha apuntado que la lista debe ser "completa, eficaz y justa", de forma que ningún país pueda escapar de sus responsabilidades, se incluyan sanciones contra los países de la lista y permita adoptar medidas para salir de la lista "lo antes posible".

