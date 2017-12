El 'pinchazo' del gran comercio enturbia la campaña de Navidad

Señores, a ver cómo se lo decimos... ¡¡que no tenemos dinero!!



Ni Black Friday ni Cyber Monday, la realidad es que nos da igual porque:



1) Los precios ya no son ningún chollo como antaño.



2) Si los salarios se contienen y sube lo básico (luz, gas, agua, impuestos...) cada vez tenemos menos dinero para gastar en ocio u ofertas.



Parece que el plan perfecto de los señores economistas, esos que decían que la crisis se arreglaba conteniendo salarios para ser más competitivos, se va al garete justo antes de las navidades.



Por mi parte tengo claro que este año el presupuesto de Reyes se reduce, y que me da igual que el banco me bombardee con créditos de 6000€ para 'tus compras navideñas', porque ninguna gana tengo de entramparme más para comprar cuatro tontadas que no necesito.



Sigan así, conteniendo salarios y empobreciéndonos, a ver quién les nutre de dinero cuando siga cayendo el consumo para mantener su ritmo de vida.