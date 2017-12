330 43

Economía.- De Guindos cree que Centeno será "un buen presidente" del Eurogrupo

BRUSELAS, 4 (EUROPA PRESS)

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado estar "muy contento" por el hecho de que su homólogo portugués haya sido elegido para asumir el liderazgo del Eurogrupo, al tiempo que ha afirmado que hará "una muy buena labor" y será "un buen presidente".

"Le he mostrado mi apoyo siempre y creo que va a ser un buen presidente. Lógicamente, a todo el mundo que me ha preguntado le he dicho que estaba convencido de que el señor Centeno va a hacer muy buena labor", ha manifestado tras participar en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo).

"El señor Centeno es un buen ministro de Portugal, es un buen economista, creo que entiende perfectamente los retos de la zona euro y la verdad es que yo estoy muy contento", ha apuntado, para después añadir que el resto de candidatos también eran "buenos" pero que él siempre apoyó al portugués.

De Guindos ha asegurado además que Centeno "va a hacer un buen trabajo" en los "proyectos importantes" a los que se enfrenta, como "profundizar la zona euro. "Creo que ahora se trata de construir, más que de evitar crisis y apagar fuegos, (se trata de) construir a futuro y estoy convencido de que Mário Centeno lo va a hacer", ha insistido.

Preguntado por si la elección del portugués beneficiará de algún modo a España, el titular de Economía ha señalado "no es un tema de beneficiar a un país o beneficiar a otro", sino de que el presidente del Eurogrupo es una persona que tiene que "buscar consensos" y "equilibrios".

DESPEDIDA DE DIJSSELBLOEM

Según ha explicado a los periodistas, De Guindos se ha encargado, al ser el ministro más veterano de decir unas palabras por el actual presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, que abandonará la formación el próximo 13 de enero, cuando expira su mandato.

El ministro ha recordado en el brindis "todas las dificultades" a las que se ha enfrentado el Eurogrupo durante los cinco años de mandato del holandés y ha recordado que cuando Dijsselbloem asumió el cargo la zona euro era "el principal quebradero de cabeza de la economía mundial".

"En cinco años ha habido muchas cosas que se han hecho. Algunas se han hecho bien, en otras hemos tardado un poco mas en encontrar la solución correcta, pero ha habido muchas que se han hecho bien", ha manifestado.

Con respecto a su relación con el holandés, De Guindos ha negado que mantuviera con él "muchas diferencias" y ha expresado que "al final lo que importa son los resultados" y "los resultados son buenos".

