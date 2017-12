330 43

Los Veintiocho adoptarán este martes una lista común de paraísos fiscales

4/12/2017 - 20:08

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) pretenden consensuar este martes una lista negra común de paraísos fiscales con la que señalar a aquellas jurisdicciones que no cooperan en materia de lucha contra la evasión fiscal y a las que el bloque comunitario podría imponer sanciones para forzar cambios en su régimen fiscal.

BRUSELAS, 4 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea impulsó esta lista de jurisdicciones no cooperativas en abril de 2016, después de la filtración de los llamados 'Papeles de Panamá' y en las últimas fechas tras los 'Papeles del Paraíso', que reveló la existencia activos financieros y cuentas bancarias en hasta 19 países de personalidades de primera fila.

Entonces, Bruselas planteó un proceso de tres etapas, que comenzó con un análisis de terceros países de acuerdo con tres indicadores "neutrales", que fueron los lazos económicos con la UE, la actividad financiera de estas jurisdicciones, la estabilidad financiera y los factores de riesgo.

Este documento sirvió de base para pasar a la segunda fase, en la que los países han sido evaluados siguiendo tres criterios: transparencia, fiscalidad "justa" e implementación de las normas internacionales de la OCDE. La propuesta original del Ejecutivo comunitario incluía un cuarto criterio --la existencia de un tipo cero en el impuesto de sociedades--, pero finalmente fue suprimido.

Desde enero de este año, los expertos de la UE han mantenido contactos con un total de 92 jurisdicciones y territorios de terceros países, de los cuales la mitad se ha comprometido a adaptar sus normativas a los estándares de la UE a lo largo de 2018, según ha explicado el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici.

De hecho, desde el inicio del proceso muchos países "han mostrado mucha voluntad para cooperar", según han señalado fuentes comunitarias, que sin embargo han advertido de que la decisión final corresponde a los titulares de Economía de los Veintiocho. En cualquier caso, las mismas fuentes han avanzado que la cifra de jurisdicciones incluidas en la lista será de "dos dígitos".

No obstante, los países con los que se ha contactado en los últimos meses pueden presentar compromisos de última hora, por lo que la cifra de jurisdicciones de la lista podría cambiar. Además, fuentes europeas no han concretado si la lista negra se hará pública o no, aunque sí han señalado que estará acompañada con otro documento que recogerá países que se han comprometido a modificar sus reglas fiscales en el próximo año.

MOSCOVICI TRASLADA LA RESPONSABILIDAD A LOS ESTADOS MIEMBROS

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha aprovechado sus comparecencias públicas de las últimas semanas para recordar que la responsabilidad para adoptar esta lista negra recae en los Estados miembros.

"Deseo que el próximo martes esta lista negra sea acordada y publicada. Es necesario que no haya ni retrasos ni confusión sobre este punto", dijo el jueves pasado en el Parlamento Europeo. "La credibilidad de esta lista será el reflejo de la ambición de los Estados miembros", añadió, precisamente ante la comisión de la Eurocámara que investiga las revelaciones del 'Papeles de Panamá'.

El socialdemócrata francés también ha reclamado que la lista europea de paraísos fiscales se acompañe de una batería de sanciones "disuasorias", tanto a nivel nacional como a nivel europeo.

