El Brexit sigue encallado: las negociaciones por la frontera en Irlanda descarrilan en el último momento

La premier británica, Theresa May, y el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker.

El encuentro de la premier británica, Theresa May, con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, y el negociador para el Brexit, Michel Barnier, debía cerrar el primer gran acuerdo en las negociaciones de los dos bloques. Pero después de filtrarse un cierto entendimiento, tanto Juncker como May han anunciado que no hay acuerdo. l ¿En qué punto están las negociaciones del Brexit?

El encuentro debía allanar el camino para comenzar las negociaciones comerciales entre el Reino Unido y la Comisión Europea. Pero ha terminado como empezó sin consenso sobre si habrá frontera que separé las dos irlandas. Y eso, que el Gobierno de Irlanda había filtrado que había acuerdo en que la región británica aceptaría las normas europeas para evitar la recuperación de la frontera.

La Comisión Europea ha fijado tres prioridades en las negociaciones del Brexit para avanzar a la siguiente fase de negociaciones. La indemnización que debe asumir Reino Unido, que se mantengan los derechos de los ciudadanos europeos en territorio británico y definir la nueva relación, entre Irlanda del Norte e Irlanda, son las exigencias de Bruselas que se deben despejar para abordar el futuro de las relaciones comerciales de ambos bloques.

Las negociaciones entran en un mes decisivo. A mitad de mes, los líderes europeos deben evaluar el estado de las discusiones y si se dan las circunstancias para firmar el divorcio y abrir la nueva etapa de relaciones políticas y económicas.

Avances en la factura

El frente económico parece que ha habido avances significativos, una vez que May aceptó el pasado mes seguir contribuyendo en el presupuesto comunitario. De hecho, Bruselas hizo concesiones para comenzar a trabajar en las relaciones comerciales, a pesar de "los escasos avances". Más complicado para la premier va a ser vender internamente que los ciudadanos europeos seguirán manteniendo sus derechos. La líder británica ha ofrecido un periodo de transición hasta 2020 para encontrar un acuerdo político a este frente.

"No fue posible llegar a un acuerdo completo hoy", ha afirmado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, mientras May ha dicho que tendrá que haber nuevas negociaciones.

Pese a ello Juncker se mostró convencido de que la ausencia de acuerdo tras casi cuatro horas de almuerzo entre los dos líderes "no es un fracaso", sino "el estado de la última ronda de negociaciones" y dijo confiar en lograr "un acuerdo durante esta semana".

Además, insistió en que la UE está preparada para continuar las negociaciones con el Reino Unido en Bruselas lo "más tarde esta semana" para alcanzar un "progreso suficiente" en los asuntos de la primera ronda de negociaciones, que son la factura de la separación, los derechos de los ciudadanos y la frontera en la isla de Irlanda.

En la misma línea, May definió el encuentro como "constructivo", y aseguró que "se ha hecho mucho progreso" y que "en muchos temas hay entendimiento común".

Presiones internas a May

El acuerdo ha chocado con los apoyos internos de May con los partidarios de un Brexit duro y los unionistas irlandeses que abogan por una frontera que divida a la isla y saque a Irlanda del Norte de la Unión Europea.

Mientras se ha mantenido en el aire un posible acuerdo, tanto el alcalde de Londres, como la primera ministra de Escocia, se han apresurado a abrazar el acuerdo y pedir el mismo régimen que Irlanda del Norte para no salir de la Unión Europea y seguir teniendo acceso al mercado único.

"Si una parte del Reino Unido puede mantenerse bajo las normas de la UE y tener acceso al mercado único, no hay razón práctica para que otros no puedan", ha escrito Nicola Sturgeon, premier escocesa. Sadiq Khan ha asegurado que aceptar que una parte de Reino Unido forme parte de la Unión Europea después del Brexit, tendrá "grandes consecuencias". Tanto la capital como Escocia, en el pasado referéndum del 24 de junio de 2016, votaron mayoritariamente por la permanencia dentro de la Unión Europea.

