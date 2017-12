330 43

Economía.- (Ampliación) Colau promueve que los VTC con licencia requieran otra autorización para el área metropolitana

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Barcelona y presidenta del Area Metropolitana de Barcelona (AMB), Ada Colau, ha anunciado que han iniciado el proceso para que los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que usan empresas como Uber y Cabify, requieran una autorización para circular por el territorio metropolitano, complementario a la licencia, que no depende del Ayuntamiento.

Como presidenta del AMB, Colau ha firmado un decreto este lunes para iniciar el proceso para elaborar un reglamento --todavía no redactado y que se hará con grupos políticos y el sector del taxi--, que prevé que pueda aprobarse definitivamente entre febrero y marzo amparándose en competencias sobre tráfico y contaminación del AMB, ha explicado en rueda de prensa tras reunirse con representantes del sector del taxi durante cerca de una hora y media.

El reglamento establecerá que los VTC, aunque tengan licencia, deban solicitar una autorización al AMB para poder circular en sus 36 municipios, algo que decidirá en función de si el servicio ya está cubierto y con la intención de que se cumpla la proporción fijada por ley estatal de un vehículo VTC por 30 taxis, algo que ya se supera en el AMB, ha dicho la concejal de Movilidad y presidenta del Institut Metropolità del Taxi (Imet), Mercedes Vidal.

"No podemos decidir si se dan licencias o no, no es nuestra competencia, pero sí podemos exigir una autorización previa metropolitana", ha asegurado Colau sobre el reglamento, al que el sector, entidades y grupos políticos podrán hacer aportaciones antes de su aprobación inicial, que prevé que pueda abordarse en enero en el pleno del AMB, para después hacerlo de forma definitiva en febrero o marzo.

Vidal ha detallado que el AMB puede determinar en qué condiciones se presta este servicio dentro de su territorio, con relativas a ámbitos como la congestión del tráfico, la regulación de la movilidad y el medio ambiente: "Lo último que necesitamos es que se sumen 3.000 vehículos más. Tanto para la gestión del tráfico como para la calidad del aire sería muy negativo".

10.500 TAXIS Y 800 VTC

En el área metropolitana operan unos 10.500 taxis y unas 800 licencias VTC, que "prácticamente se han duplicado" en los últimos años, según Vidal, que ha dicho que ya se supera la proporción de un VTC por 30 taxis y que estos podrían sumar 3.000 más en Cataluña mediante sentencias judiciales que resuelven peticiones solicitadas por un vacío legal, ha recordado Colau.

La alcaldesa ha resaltado que nunca han cuestionado que existan licencias para servicios específicos, como funerales y bodas, por ejemplo, pero "lo que no puede ser es que, bajo el amparo de estas licencias, se acabe produciendo una intromisión en el sector" del taxi.

Preguntadas por los medios, han señalado que el reglamento se podrá recurrir, pero que han llevado a cabo un trabajo jurídico para sustentar las actuaciones: "Puede ser recurrida, pero no lo haríamos si no pensáramos que la podemos ganar", ha señalado Vidal, quien ha asegurado que la autorización se basará en criterios que no serán en ningún caso arbitrarios.

"PUNTO DE INFLEXION"

Varias asociaciones de taxistas han asistido al encuentro, tras el que el presidente de la Agrupació Taxi Companys Luis López ha resaltado que han trabajado con otras administraciones después de no obtener soluciones del Ministerio de Fomento, y ha dicho que esta medida representa un "punto de inflexión" aunque sólo en territorio metropolitano, por lo que ha invitado a otros municipios a impulsar iniciativas similares.

Desde Elite Taxi, Alberto Alvarez ha augurado que la medida será recurrida y ha garantizado que el sector del taxi "va a seguir en pie de guerra", mientras que el presidente del Sindicat del Taxi de Catalunya, Luis Berbel, ha sostenido que la forma de solucionar el asunto es que los vehículos con licencia VTC vuelvan a su nicho de mercado, con servicios particulares especiales, en lugar de invadir las competencias del taxi.

