330 43

La CNMC autoriza la venta de la filial hotelera de Sabadell a Blackstone por 631 millones

4/12/2017 - 13:53

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha autorizado en primera fase la venta de la filial hotelera de Banco Sabadell, HI Partners, al fondo de inversión estadounidense Blackstone por 630,73 millones de euros.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

En concretó, la operación, que se cerró el pasado 17 de octubre y con la que SABADELL (SAB.MC )obtiene una plusvalía neta de 55 millones de euros, consistió en la venta del 100% del capital de la plataforma de gestión hotelera HI Partners Holdco Value Added a Halley Holdco, entidad controlada por fondos asesorados por filiales de The Blackstone Group.

La cartera de HI Partners VA incluye seis hoteles en Canarias, dos en Andalucía, dos en la Comunidad Valenciana y otros dos en Cataluña, mientras que la Comunidad de Madrid y Baleares albergan un establecimiento cada una.

La venta, en la que el banco que preside Josep Oliú estuvo asesorado por Lazard, generará, además, 22 puntos básicos sobre la ratio de capital CET 1 de Sabadell a 31 de diciembre de 2017.

La decisión de la entidad de desinvertir en esta filial responde a un momento de elevada demanda por parte de los inversores que permite a Sabadell centrarse en el desarrollo de su Plan Estratégico 2018-2020, según comunicó la entidad el octubre.

PUBLICIDAD