Sólo el 20% de los españoles ahorra parte de sus ingresos para su jubilación

El 44% revela no tener confianza en cobrar una pensión pública

El 61,1% de los españoles declara estar ahorrando alrededor de un 5% de sus ingresos, si bien sólo el 20% reconoce estar haciéndolo para la jubilación, una proporción que, según el consejero delegado de Mapfre Vida, Juan Fernández Palacios, "es preocupante", por lo que ha pedido iniciativas públicas para canalizar la "sensibilidad generalizada" hacia el ahorro, que también cala entre los jóvenes. Los jubilados igualarán a la población en edad de trabajar en 2050.

Así concluye el estudio cuantitativo La percepción del ahorro entre los españoles, elaborado por la Fundación Mapfre y presentado este lunes por Palacios, que ha pedido al Gobierno medidas para que se informe al contribuyente sobre su pensión pública esperada para hacer sostenible el sistema de pensiones. "Es importante que se les haga entender la necesidad de complementar sus pensiones públicas", ha sostenido.

El 44% de los encuestados revela no tener confianza en cobrar una pensión pública en un futuro, y el 82% reconoce que no mantendrá su nivel de vida una vez jubilados. El estudio también muestra que, de aquellos que no ahorran de manera frecuente, el 47,4% está dispuesta a hacerlo en los próximos años "de manera sistemática y recurrente".

Precisamente por esta disposición a ahorrar, la fundación considera que el modelo de ahorro-previsión debería cumplir con tres condiciones, que coinciden con los factores decisivos a la hora de dar el paso y crear huchas complementarias a las pensiones públicas: poder retirar el dinero en caso de necesidad (49%), ser un sistema compartido con la empresa (29%) e incentivos fiscales (17%).

Vascos, gallegos y madrileños, a la cabeza

El informe señala cómo los más ahorradores a los encuestados del País Vasco (87%), Galicia (78%) y Madrid (72,2%). En el extremo opuesto se sitúan Canarias y Baleares, comunidades en las que menos de la mitad de la población es ahorradora, seguidas de Andalucía (47,5%, 45% y 51%, respectivamente).

El 55% de aquellos que no ahorran argumentan que prefieren disfrutar ahora del dinero, mientras que el 30,2% señalan que no tienen capacidad de ahorro. El 7,9% no lo considera necesario. Por otro lado, los ahorradores suelen ahorrar para fines personales, como ir de vacaciones o comprar ropa (46%).

El segundo objetivo más común es cubrir necesidades a largo plazo, como la compra de una vivienda o la educación de los hijos, tal y como considera el 41% de los encuestados. Un 26,7% prevé guardar parte de sus ingresos exclusivamente para la jubilación.

Aumento en la edad de jubilación

El director general del Servicio de Estudios de Mapfre, Manuel Aguilera, aprovechó la ocasión para presentar un estudio comparativo que sitúa al sistema español frente otros de su entorno europeo.

Señalando el factor de 'supervivencia' o longevidad como el "riesgo" principal para el sistema actual español, el informe propone "la aproximación entre la aportación y la prestación" con, entre otras medidas, "el aumento en la edad de jubilación".

También aboga por la implementación, por parte de las compañías, de planes de pensiones a sus plantillas "siguiendo el modelo holandés", donde los trabajadores cobran el 97% de su sueldo en la jubilación.

Finalmente, el servicio de estudios de Mapfre ha abogado por establecer sistemas de ahorro voluntario, así como "políticas públicas que ayuden a que se ejecuten".

