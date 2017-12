330 43

Economía/Finanzas.- Santander AM prevé un crecimiento en España del 3,1% en 2017 y del 2,5% en 2018

Cree que durante el próximo ejercicio se dará un entorno "mejor imposible" para la inversión en renta variable

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

SANTANDER (SAN.MC )Asset Management, la gestora de fondos del banco cántabro, prevé que la economía española cierre 2017 con un crecimiento del 3,1% y pronostica una expansión del 2,5% en 2018 en un entorno de crecimiento sincronizado global propicio para la inversión en renta variable en el que el PIB de España crecerá por encima del del resto de principales economías de la zona euro.

Así lo recogen las perspectivas de crecimiento de la gestora de Santander para el próximo ejercicio, presentadas este lunes en rueda de prensa por la directora de producto y market intelligence de Santander AM España, Ana Rivero, y por el responsable de renta variable europea de la entidad, José Antonio Montero de Espinosa.

Los expertos de la gestora pronostican un crecimiento mundial durante el próximo ejercicio que supere el 3,7% con el que cerrará 2017, mientras que estiman que la zona euro se expandirá un 2,3% en 2017 y un 2% en 2018.

"El 'mejor imposible' que se describe en los libros de economía cuando se refieren al entorno propicio para depositar la confianza del inversor en los activos de renta variable se da en 2018", apuntan los expertos de Santander AM, en referencia a los elevados niveles de crecimiento global y a los bajos niveles de inflación.

En el apartado de riesgos, los analistas de la gestora de fondos indican que los riegos financieros, "omnipresentes desde hace cinco años" se han desvanecido casi por completo para dejar paso a los riesgos políticos y geopolíticos.

En este sentido, inciden en que Europa centrará las incertidumbres provocadas por regionalismos y nacionalismos, con el foco en España y Reino Unido, mientras que en el plano internacional los riesgos geopolíticos estarán relacionados con Estados Unidos y Corea del Norte.

IMPACTO DE ENTRE DOS Y TRES DECIMAS POR CATALUÑA

En relación a la incertidumbre política en Cataluña, Rivero ha reconocido que el conflicto ha tenido un impacto de entre dos y tres décimas sobre el crecimiento de 2018, si bien ha puntualizado que la previsión del próximo ejercicio es "ajustada" y podría revisarse al alza. "Es complicado que la inercia de la economía se tuerza mucho", ha indicado.

En este sentido, la directora de producto de Santander AM, ha destacado que a pesar de que se materialicen los riesgos, el crecimiento económico "está bien pavimentado", por lo que considera "complicado" que se pueda desestabilizar.

"La economía de la zona euro tiene pavimento deslizante para crecer en tasas que están mejor que bien para la economía", ha señalado Rivero, que explica que este momento está propiciado por la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).

En relación a la prima de riesgo, los expertos de la gestora estiman que durante 2018 este diferencial estará previsiblemente "mediatizado por la evolución de la incertidumbre política", por lo que los pronósticos apuntan a que se moverá en un rango de entre 85 y 125 puntos básicos.

REVALORIZACION DEL 10% DE LAS BOLSAS EUROPEAS

Por su parte, Montero de Espinosa ha destacado que 2018 será un año "razonablemente bueno" para las Bolsas europeas, con rentabilidades que podrían superar el 10%, ya que las compañías españolas han saneado sus balances en un entorno de bajos tipos de interés.

"La Bolsa europea en términos absolutos no está cara, creo que sigue en niveles atractivos y no aprecio señales de sobrevaloración", ha apuntado el responsable de renta variable de Santander AM, gestora que pronostica qué el Ibex 35 alcanzará niveles cercanos a los 11.200 puntos durante el próximo ejercicio.

Además, Montero de Espinosa, que apuesta por sectores 'value', como el petrolero o los bancos, cree que estos últimos se beneficiarán cuando el mercado empiece a materializar las opciones de una posible subida de los tipos de interés.

No obstante, ha señalado que desde la gestora de fondos prestan más atención a empresas concretas que a sectores en general y ha advertido de que estamos más cerca del final del ciclo económico que del comienzo, por lo que ha instado a estar "atentos" a las señales del que podrían apuntar hacia el final del ciclo".



