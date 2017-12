La ratio entre cotizantes y pensionistas está en su nivel más bajo desde 1999

Lo normal es subir TODAS las contributivas, según el IPC u otros factores a determinar que eviten la pérdida de poder adquisitivo, para cumplir lo que establece la Constitución.



"Artículo 50: Los Poderes Públicos garantizarán, mediante pensiones ADECUADAS y periódicamente ACTUALIZADAS, la SUFICIENCIA ECONÓMICA a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio".



La Administración Central, está obligada lo primero de todo a, con los recursos económicos que tiene pagar las nóminas de sus funcionarios y de sus pensionistas, y con el dinero sobrante emplearlo para todos los demás gastos sociales e inversiones. Pero hay que cambiar la Ley de la Seguridad Social, para que las pensiones se puedan pagar no solo de las cotizaciones, sino complementarlo con cualquier otro dinero de la recaudación del Estado.



Hay que tener presente lo que la Constitución dice: que las pensiones tienen que ser adecuadas, periódicamente actualizadas y que garanticen la suficiencia económica de los pensionistas, y está claro que con subidas del 0,25% eso NO lo está garantizando los Poderes Públicos.



El Poder Legislativo no quiso tratar el tema de las pensiones desde hace muchos años (cuando Felipe González dejó en quiebra la caja de la SS) y ahora vienen las prisas con reformas que perjudican a los pensionistas al perder poder adquisitivo.



Eliminación del “tope de pensión” establecido en la Ley 44/1983, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1984, del gobierno socialista. Consistió y consiste en poner un límite en la pensión de un jubilado que con su cotización tendría derecho a una pensión mayor.



La Ley de la Seguridad Social tiene que modificarse para que las pensiones además de pagarse vía cotizaciones, se complementen vía Presupuestos Generales del Estado, y las NO contributivas consten no como pensión y SÍ como prestación social, pagándose por otras vías.



Eliminación de ese tope de pensión, YA.



Pensiones dignas y convenientemente revalorizadas.