El paro en Cataluña registra su mayor subida en el mes de noviembre desde 2009

Las cifras laborales de hoy hacen pupa. Creo que si se consolida por lo menos hasta febrero la tendencia el apoyo independentista va a mermarse a niveles bastante previos al 9N. Así que ya sabéis, si sale mayoría independentista o es muy complicado formar gobierno el 21D, más turbulencia, más salida de empresas, ojala más salida de unidades productivas a otras comunidades de España, menos turismo, más paro, más pobreza, más miseria,...



Si sale mayoría para gobernar de Cs, PSOE y PP ya tenemos conflicto gordo en las calles asegurado así que a no ser que desde el gobierno tengan mano firme, más o menos grave se van a tener las consecuencias del caso anterior.



En definitiva, hasta que el independentismo no se reduzca a la marginalidad que era hace menos de una década (no olvidemos que los pura sangre independentistas no van a renunciar pase lo que le pase a la sociedad catalana), sangría económica por todas partes.