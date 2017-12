Temor al 'impeachment' de Trump tras reconocer Flynn que mintió sobre Rusia

El índice del Dow Jones llega a caer más de un 1,4%

El presidente de EEUU, Donald Trump. Imagen: Reuters.

El que fuera asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la administración Trump durante menos de un mes, Michael Flynn, ha sido uno de los nexos clave entre el presidente republicano y Moscú.

Es por ello que cuando el viernes se declaró culpable de haber mentido al FBI sobre sus conversaciones con Rusia, los inversores no ocultaron su nerviosismo, llegando a borrar 350 puntos (más de un 1,4 por ciento) del Dow Jones. Caídas que cobraron más relevancia después de que la ABC adelantase que este militar retirado estaría dispuesto a testificar que el actual inquilino de la Casa Blanca le dio "la orden directa de entablar contacto" con el Kremlin, cuando éste era todavía candidato a la presidencia.

Un hecho que, de materializarse, no sólo fortalecerá el caso del fiscal especial Robert Mueller, que investiga la trama rusa durante el proceso electoral patrio el año pasado, sino que sienta la base para un posible proceso de destitución (impeachement) de Trump. Mueller acusó a Flynn de haber mentido al FBI sobre unas conversaciones que tuvo con miembros del Gobierno ruso.

Particularmente, el eslabón de hierro dentro del caso contra Flynn se centra en la conversación que éste tuvo con el embajador ruso en Washington, Serguéi Kisyliak, sobre unas sanciones que el 29 de diciembre de 2016 el entonces presidente Barack Obama impuso a Rusia por su papel en el robo de documentos al Partido Demócrata.

Según el fiscal especial, Flynn "intencionadamente y con conocimiento" hizo "declaraciones falsas, ficticias y fraudulentas" al FBI cuando fue interrogado el 24 de enero en Washington. Acusaciones que el propio ex general reconoció ayer ante el juez Rudolph Contreras al declararse "culpable" para después rubricar su declaración, renunciando así al derecho a un juicio. Flynn podría ser condenado a cinco años de cárcel, pero su condena también pende de su cooperación en el proceso de investigación, una interesante moneda de cambio.

Sobre todo cuando fuentes citadas por ABC News aseguraron que el ex asesor del actual presidente de EEUU "está preparado para testificar contra Trump, contra miembros de la familia del mandatario y contra otros integrantes de la administración". Fue precisamente este hecho el que impulsó las ventas en la renta variable americana. "No sabemos exactamente lo que va a decir y al mercado no le gusta intentar poner precio a las incógnitas. Tenemos un vacío de información", señaló Art Hogan, estratega jefe de Wunderlich Securities en la Bolsa de Nueva York.

Obviamente, la reacción desde Washington no se hizo esperar. El abogado de la Casa Blanca, Ty Cobb, a través de un comunicado, incidió en la corta permanencia de Flynn como asesor del Consejo de Seguridad Nacional y recalcó su servicio durante la administración de Barack Obama. El expresidente demócrata despidió a Flynn en 2014, quien hasta entonces capitaneó la Agencia de Inteligencia de Defensa. Poco después, Flynn se retiró del Ejército, donde alcanzó una categoría oficial de tres estrellas.

"Hoy, Michael Flynn, un ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca durante 25 días bajo la administración Trump, y un ex funcionario de la administración Obama, se ha declarado culpable de un solo cargo por hacer declaraciones falsas al FBI", señaló Cobb.

Recordemos que Flynn tuvo que dimitir en febrero de 2016 por haber mentido al vicepresidente de EEUU, Mike Pence, y a otros altos oficiales del Gobierno sobre esas conversaciones que había mantenido con el embajador ruso mientras Obama aún era presidente y Trump se preparaba para asumir el poder, algo que ocurrió el 20 de enero. En ese momento, Flynn aseguró a la Casa Blanca que había hablado con el embajador ruso sobre sus vacaciones, pero en realidad había hablado sobre las sanciones de Obama a Rusia.

Tras conocerse lo ocurrido, Trump pidió a Flynn que dimitiera el 13 de febrero, aunque supuestamente un mes antes, el 26 de enero, la entonces fiscal general en funciones, Sally Yates, ya había avisado al Gobierno de los contactos con Rusia de uno de los asesores más cercanos al presidente.

La decisión de Flynn de declararse culpable llega en la semana en la que se ha dado a conocer que los fiscales liderados por Mueller interrogaron a Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, en el punto de mira por una reunión mantenida en diciembre del año pasado con Kislyak y Flynn.

El 6 de diciembre la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes interrogará a Donald Trump Jr. sobre sus contactos con funcionarios rusos en la campaña presidencial de 2016, así como mensajes intercambiados con el portal WikiLeaks, que filtró los correos de altos funcionarios demócratas.

