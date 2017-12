330 43

Economía considera "satisfactorios" los resultados del mecanismo de devolución de cláusulas suelo

1/12/2017 - 17:22

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad considera "satisfactorios" los resultados del mecanismo extrajudicial para la devolución de las cantidades indebidamente cobradas en concepto de cláusulas suelo, que ya ha compensado a un total de 453.622 clientes con 1.975 millones de euros.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El departamento que encabeza Luis de Guindos considera que el procedimiento se está llevando a cabo con resultados satisfactorios, "dada la complejidad de la materia", y estima que cumple con su objetivo de reducir la litigiosidad.

En concreto, se han presentado un total de 1.052.789 reclamaciones a través de este mecanismo, de las cuales las entidades han estimado el 43,08%, mientras que han desestimado un 19,47%. Entre las 343.043 solicitudes que no han sido admitidas, el 55,23% proceden de personas no eran clientes de la entidad o que no tenían cláusula suelo.

Se trata del primer balance que la Comisión de Seguimiento hace de los resultados de este procedimiento extrajudicial, aprobado tras la sentencia del Tribunal Supremo que establecía que las cantidades cobradas indebidamente en concepto de cláusulas suelo debían devolverse desde la fecha de firma del préstamo hipotecario.

La Comisión de Seguimiento está presidida por el subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, y su secretario, que acude a la reunión con voz, pero sin voto, es el secretario general del Banco de España, Francisco Javier Priego. El secretario suplente es Julio Gil, perteneciente a la Secretaría General de la institución.

