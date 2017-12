La hucha de las pensiones ya no alcanza para cubrir ni una nómina de los jubilados

! Qué mareo con el tema, por qué no sueltan ya lo que quieren hacer con las pensiones y se dejan de rizar el rizo !. El fondo de reserva no es el garante de las pensiones el garante es el Estado. Hasta hace 20 años no existía el tal fondo y las pensiones estaban garantizadas. Murga tras murga diaria para calentar el ambiente y hacerle temblar las piernas a infinidad de jubilados para que vean que sus pensiones son una dádiva del Estado y no un derecho adquirido y, por tanto, lo manejan como les da la gana. ! Pobre del que toque las pensiones !