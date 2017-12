330 43

De la serna reitera que no se van a dar más licencias vtc

1/12/2017 - 14:46

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reiteró este viernes que la ley aprobada en 2013 por el Gobierno del Partido Popular prohibía la concesión de nuevas licencias para los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y, por tanto, "no habrá más licencias".

Así lo indicó hoy durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que el Ayuntamiento de Madrid pidiese por unanimidad, incluido el Partido Popular, que se modifique la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres.

El responsable de Fomento señaló que cualquier modificación de la ley, dirigida a que la competencia pase a otra administración para limitar la concesión de las VTC, "no tiene sentido en la medida que ya no se puede dar ninguna licencia VTC en ningún lugar del país".

De la Serna recordó que la ley de 2013 establece el límite de una licencia VTC por cada 30 taxis y "ese límite está superado". Por tanto, añadió, "ninguna comunidad puede dar por ley ninguna autorización".

En este sentido, comentó que las licencias que los jueces están concediendo corresponden al periodo 2009-2013, donde la 'Ley Ómnibus' "no tuvo en cuenta la repercusión del vacío que dejaba y donde se concedieron miles de licencias".

Para concluir, apuntó que "ningún gobierno, por mucho que un ayuntamiento se quiera atribuir las condiciones de regulación del sector, puede anular una sentencia judicial", pero "la ley no permite otorgar ninguna licencia de VTC ya". "No creo que el Ayuntamiento de Madrid tenga la capacidad normativa o legislativa para anular sentencias judiciales, porque si fuera así no estaríamos hablando de un sistema democrático", concluyó De la Serna.

