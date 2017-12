330 43

De la Serna dice que "está prohibido por ley" dar más licencias VTC que las que otorguen los jueces

1/12/2017 - 14:50

Reconoce que el VTC ya sobrepasa su proporción legal con el taxi en todas las comunidades

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado que está "prohibido por ley" conceder nuevas licencias de vehículo de alquiler con conductor (VTC), las de empresas como Uber y Cabify, dado que este tipo de servicio supera ya su proporción legal respecto al taxi "en todas las comunidades autónomas".

De la Serna indicó que las únicas autorizaciones de este tipo que se sumen al mercado serán las que los jueces otorguen como consecuencia de la desregulación del sector que estuvo vigente entre los pasados años 2009 y 2013, dado que se conceden mediante sentencias contra las que el Gobierno no tiene capacidad de actuación.

"Ya no va a haber más VTC, la ley ya no permite otorgar estas licencias", garantizó el ministro durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De la Serna recordó que las licencias que provengan por la vía judicial, unas 10.000 según el sector, son consecuencia de la desregulación del sector que el último Gobierno del PSOE mantuvo entre 2009 y 2013.

Durante esos años, algunas administraciones rechazaron solicitudes de licencias, que fueron recurridas a los tribunales, que ahora están dando la razón y concediéndolas.

El ministro también remarcó que el actual Gobierno volvió a modificar a finales de 2013 la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT) para volver a regular el sector y recuperar la proporción entre el taxi y los VTC, que quedó establecido en una licencia de este tipo de vehículos por cada treinta taxis.

No obstante, esta modificación no fue aprobada y entró en vigor hasta noviembre de 2015, cuando el Gobierno aprobó el Real Decreto del reglamento que lo desarrolló.

Por ello, en virtud de esta norma, y dado que esta proporción entre los dos tipos de transporte urbano "está ya superada en todas las comunidades autónomas", el titular de Fomento asegura que actualmente está "prohibido por ley" dar licencias de VTC

CONFLICTO TAXI-VTC.

De la Serna se manifestó de esta forma después de que la concesión por parte del Tribunal Supremo de las primeras licencias derivadas del vacío legal de entre 2009 y 2013 haya reavivado el conflicto abierto entre el VTC y el taxi, y este último sector haya secundado un paro y manifestaciones esta semana.

El ministro se refirió también a las medidas solicitadas por el Ayuntamiento de Madrid, orientadas a pedir al Gobierno de la Comunidad que articule una licencia municipal específica para VTC.

"Cualquier modificación de la ley que se acometa para pasar competencias a otra administración no tiene sentido porque no se pueden dar licencias", indicó al respecto De la Serna. "Además, no creo que el Ayuntamiento de Madrid tenga competencias para actuar ante sentencias judiciales", concluyó.

PUBLICIDAD