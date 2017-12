330 43

El Banco de Francia advierte de la "extrema" volatilidad del bitcoin y lo califica de activo "especulativo"

1/12/2017 - 11:47

El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, ha advertido al mercado de la "extrema" volatilidad del bitcoin, un activo "especulativo" y "sin base económica" que no está respaldado por ninguna institución, por lo que quien invierte en esta moneda virtual lo debe hacer asumiendo sus propios riesgos.

PARÍS, 1 (EUROPA PRESS)

"Tenemos que ser claros: el bitcoin no es de ninguna forma una moneda, es un activo especulativo. Su valor y volatilidad extrema no tienen una base económica y, por tanto, no son responsabilidad de nadie. El Banco de Francia recuerda a quienes invierten en bitcoin que lo hacen bajo su propia responsabilidad", ha subrayado Villeroy.

No obstante, y a pesar de estar relacionado con una burbuja especulativa, Villeroy ha señalado que, al igual que otros participantes en el mercado, el Banco de Francia está "experimentando con esta innovadora tecnología".

Estas declaraciones se producen después de que el bitcoin haya superado esta semana el umbral de los 10.000 dólares. Si bien, a pesar de haber multiplicado su valor por 10 en lo que va de año, esta criptomoneda se caracteriza por su elevada volatilidad.

De hecho, el pasado miércoles, el bitcoin llegaba a intercambiarse por un máximo de 11.155 dólares en el mercado y en solo dos días se ha desplomado cerca de un 18%, según datos de Coindesk.

PUBLICIDAD