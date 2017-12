330 43

Cañete insta a los fabricantes europeos a ser líderes mundiales en nuevas baterías de coches eléctricos

1/12/2017 - 11:12

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, instó este viernes en el Fórum Europa a la industria automovilística europea a liderar el mercado mundial de baterías de nueva generación para vehículos eléctricos con el fin de contribuir a que el sector del transporte reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero.

Cañete comentó en el citado evento informativo, celebrado en Madrid con la organización de Nueva Economía Fórum, que "dos de los mayores desafíos" a los que se enfrenta el mundo son "la lucha contra el cambio climático y la transición energética" para dejar bajo tierra los combustibles fósiles en 2050.

Subrayó que la UE redujo el año pasado sus emisiones de gases de efecto invernadero un 23% respecto a 1990, periodo en que la economía europea creció un 53%, pero precisó que las emisiones en el transporte por carretera aumentaron un 20% y se trata de un sector "dinámico que está en crecimiento continuo".

Por ello, Cañete señaló que "hay que actuar" y la Comisión Europa lo ha hecho estableciendo límites en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para los vehículos de combustión interna y con estímulos para el desarrollo de vehículos de bajas emisiones, desde "una perspectiva de preocupación" porque Europa ha liderado el mercado mundial de vehículos con motores de combustión, pero las tendencias han cambiado.

En este sentido, apuntó que se está produciendo "una fuerte expansión" del desarrollo de vehículos eléctricos en China y la India, principalmente con el desarrollo de baterías, cuya producción "ha desaparecido en la UE". "El liderazgo en vehículos eléctricos lo estábamos perdiendo", agregó.

Cañete indicó que la Comisión Europa ha aprobado estímulos para que los fabricantes europeos de automóviles "vuelvan a tener ese liderazgo mundial" con mecanismos de apoyo a la innovación para desarrollar nuevas patentes de baterías de nueva generación, así como más gamas de vehículos de bajas emisiones (eléctricos, hídridos enchufables o de hidrógeno).

"Hay que establecer sistemas de recarga y aquí muere el artista porque los fabricantes no producen porque no hay recarga y los que podrían poner puntos de recarga dicen que para qué voy a gastar en la recarga si no hay coches eléctricos, y entre todos lo mataron y él solito se murió", apostilló.

A este respecto, comentó que la Comisión Europea puso su "granito de arena" proponiendo que haya precableado de sistemas de recarga en los edificios nuevos, así como que esto pueda haderse en una de cada 10 plazas en lugares comerciales, pese a lo cual el Consejo de Ministros de la UE determinó una sola plaza en las zonas comerciales con más de 10 plazas.

"Imaginemos el parking del Bernabéu o el del Atlético de Madrid, con 15.000 coches aparcados allí con una plaza de recarga. A bofetadas todos por ver dónde recargar el coche para volver a casa", dijo.

01-DIC-17

