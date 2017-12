330 43

Arias Cañete pide una cumbre europea para relanzar las interconexiones ante la predisposición de Francia

1/12/2017 - 11:13

El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha considerado que "sería necesaria" una nueva cumbre de España y Portugal, los dos países que conforman la Península Ibérica, con Francia y la Comisión Europea para "relanzar" las interconexiones eléctricas, vista la "predisposición" actual que hay en esta materia por parte del Ejecutivo francés.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

En un desayuno informativo organizado por 'Forum Europa', Arias Cañete valoró el "compromiso" por parte de Francia con las interconexiones eléctricas desde la llegada a la presidencia de Emmanuel Macron, lo que calificó de "una gran oportunidad" para "impusarlas y hacer posible los objetivos" establecidos.

El comisario europeo señaló que la Península Ibérica se encuentra en una situación de interconexión "absolutamente crítica" y afirmó que mientras no se avance en esta materia entre los países europeos "ninguna medida será efectiva".

En 2015 ya tuvo lugar en Madrid una cumbre entre España, Francia, Portugal y la Comisión Europea en la que se plasmó el compromiso de impulsar las interconexiones energéticas con el objetivo de lograr un mercado interior de la energía en Europa.

A este respecto, España y Francia han dado recientemente un impulso a la interconexión eléctrica por el Golfo de Vizcaya, la primera submarina entre los dos países, que permitirá aumentar la capacidad de intercambio desde los 2.800 megavatios (MW) actuales hasta los 5.000 MW, y que cuenta con un presupuesto de unos 1.750 millones de euros y una fecha de finalización prevista en 2025.

No obstante, y a pesar de este proyecto, España cuenta actualmente con un nivel de interconexión con Europa muy alejado del mínimo establecido por la Unión Europea para 2020: el 10% de la capacidad de producción instalada, que en el caso de España tendría que alcanzar los 10.000 MW frente a los actuales 2.800 MW.

PERDIENDO EL LIDERAZGO EN EL VEHÍCULO ELÉCTRICO.

Además, el comisario europeo advirtió de la necesidad de abordar el problema de la reducción de emisiones en un sector como el del transporte, "que es un dinámico y con una expansión que incrementa sus emisiones".

A este respecto, Arias Cañete consideró que Europa "está perdiendo el liderazgo" en el vehículo eléctrico, ante el crecimiento existente en países como India y China, por lo que vio necesario "favorecer la innovación" para su impulso.

Así, apuntó la necesidad de abordar el "doble desafío" de ser líderes en baterías, "con baterías de nueva generación", y en desarrollar gamas de vehículos eléctricos, para lo que "hay que establecer sistemas de recargas".

"Estamos en el problema de que los fabricantes no producen coches eléctricos porque no hay sitios de recarga y los que pueden poner recargas no lo hacen porque no hay coches eléctricos", subrayó al respecto.

Finalmente, Arias Cañete advirtió que la transición energética hacia la descarbonización de las economías es "imparable", aunque aseguró que "hay que saber gestionarlo", ya que es un proceso que "cambiará el futuro y los que lo lideren ganarán la batalla".

