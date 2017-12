El Estado sumará 157.000 millones de deuda si acepta quitas autonómicas

A ver. Una cosa es el endeudamiento fruto de una mala gestión y otra cosa es una deuda que obedece a una INFRAFINANCIACIÓN OBJETIVA ARREGLO A BALANZAS FISCALES (ésto no es derroche, es discriminación fiscal). Pero ésto no es un caso de Cataluña, es un caso de varias comunidades autónomas , algunas de ellas , en términos relativos más endeudadas por la infrafinanciación.



Si es coherente esa deuda fruto de la infrafinanciación (de no haberse producido no se hubieran endeudado) que ha supuesto endeudamiento para pagar servicios básicos como sanidad y enseñanza. Del mismo modo ESTO NO ES UN ASUNTO DE CATALUÑA, es un asunto de infrafinanciación en varios territorios, y por tanto de acometer algo debe ser para todos.



En resumen. PRIMERO. Si procede quitar la parte proporcional de la deuda ilegítima pues es fruto de infrafinanciación ( no de derroche) y SEGUNDO. Se proceda en todos los territorios bajo los mismo criterios.