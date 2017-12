La hucha de las pensiones y el préstamo de 10.200 millones salvarán la extra de Navidad de los jubilados

Por primera vez desde los 90 la Seguridad Social registrará endeudamiento

El sistema debe afrontar un desembolso en diciembre de 18.700 millones

La ministra de Empleo, Fátima Báñez.

La Seguridad Social no tiene fondos suficientes para afrontar el desembolso de 18.700 millones en diciembre para hacerse cargo de la pensión de los jubilados y la correspondiente paga extra de Navidad, junto a la liquidación de IRPF. El Gobierno tendrá que recurrir de nuevo al Fondo de Reserva del sistema y al préstamo de 10.193 millones que fue habilitado en los Presupuestos. Por primera vez desde los años noventa la Seguridad Social registrará endeudamiento. l El BdE avisa que para mantener las pensiones la tasa de paro debería bajar al 6%

Desde 2012 el Gobierno se ha visto obligado a recurrir sistemáticamente a la conocida como hucha de las pensiones, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para pagar las mensualidades de las pensiones. Con las ordinarias no hay problema, pero cada vez que llegan las extras de verano y Navidad la tesorería sufre tensiones por el doble desembolso.

El Fondo de Reserva, que en 2011 tenía un saldo de de 66.000 millones, fue creado para que las pensiones estuvieran garantizadas en caso de dificultad, pero tras siete años está tocando fondo. La fuerte destrucción de empleo al comienzo de la crisis y la lenta recuperación de los ingresos por cotizaciones, junto a un sostenido incremento del gasto en pensiones, ha provocado que la Seguridad Social un agujero de déficit desde 2010.

El Fondo de Reserva ha servido para taparlo hasta este año. El Gobierno, con la intención de no agotarlo, incluyó en los Presupuestos de este año un préstamo de 10.192 millones para el pago de la extra.

Un desembolso de 18.700 millones

Para la extra de verano en junio la Seguridad Social ya recibió 5.986 millones y sacó de la hucha 3.514 millones, dejando el fondo en 11.600 millones. Ahora en diciembre, el sistema afronta un gasto estimado de 18.700 millones. La pensión de diciembre está cubierta por los propios ingresos, pero la extra tendrá que ser asumida de nuevo con recursos extraordinarios.

La intención del Gobierno es utilizar el remanente del préstamo, unos 4.200 millones, sin agotar el fondo. Aunque hasta que no lo comunique hoy el Gobierno, no está claro la cantidad retirada del fondo. Teniendo en cuenta, la evolución de gastos e ingresos, tendrá que asumir el pago de más de 9.000 millones para responder a la extra la hucha no se agotará, pero por primera vez desde los años 90 el Fondo asumirá deuda neta. La capitalización de la hucha quedará por debajo del préstamo de 10.192 millones. El préstamo se podrá devolver en un plazo de diez años a partir de 2018.

El vaciado de la hucha de las pensiones y el endeudamiento de la Seguridad Social se produce con los ingresos por cotizaciones en niveles precrisis y rozando máximos históricos, pero con el déficit apenas se ha reducido un 3% respecto a los niveles del año pasado hasta octubre. Todavía sin avanzar en el plano político, las negociaciones en el Pacto de Toledo con la ronda de comparecencias de los Congresos de los expertos.

La previsión del Gobierno es que el déficit de la Seguridad Social se sitúe en el 1,5%, tres décimas menos que el año pasado, lo que supondrá acumular otro agujero de 17.000 millones.

PUBLICIDAD