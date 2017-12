330 43

S&P y Moody's consideran positivo el acuerdo de BBVA con Cerberus

30/11/2017 - 17:22

Las agencias de calificación crediticia Standard and Poor's (S&P) y Moody's consideran positivo el reciente acuerdo firmado por BBVA (BBVA.MC )con Cerberus para reducir su exposición inmobiliaria a través de la creación de una 'joint venture' de la que el fondo ostentará el 80%.

Por una parte, S&P ha resuelto no tomar ninguna decisión sobre el rating de la entidad tras esta operación y la de la venta de su filial chilena a The Bank of Nova Scotia, aunque ve "positivamente" ambos acuerdos.

La calificadora ve con buenos ojos que el acuerdo con Cerberus reducirá los activos problemáticos de la entidad en 5.000 millones de euros, sin impacto sobre su beneficio, e implicará que el banco "no tendrá que dedicar más recursos para administrar su portfolio, que no forma parte de su negocio principal".

"Como resultado, esperamos que se produzca una disminución de la división inmobiliaria de BBVA, cuyo mal desempeño ha sido una carga para sus resultados durante años, para ayudar a fortalecer la rentabilidad del grupo en el futuro", apunta.

Moody's, por su parte, señala que la operación de la entidad presidida por Francisco González con Cerberus es positiva para el crédito de BBVA, ya que le permite disminuir la carga de activos.

"La transacción es un gran paso hacia la reducción de los activos problemáticos de BBVA acumulados durante la crisis financiera", indica la calificadora, que añade que otros bancos españoles mantienen portfolios similares.

Según sus estimaciones, BBVA reducirá sus activos improducitvos ('non-performing assets') desde el 3% que representaban a finales de junio hasta el 1,7%. "Esto la compara muy favorablemente con la media del sistema bancario español en conjunto, que estimamos que se encontraba en el 8% a finales de 2016, el último dato disponible", apunta.

LA VENTA EN CHILE, EN LÍNEA CON LA ESTRATEGIA DE BBVA

Por otra parte, S&P ve positivo el acuerdo de la entidad con The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) para la compra de su participación del 68,19% en BBVA Chile y actividades relacionadas, como el negocio de seguros de Vida por unos 2.200 millones de dólares estadounidenses (unos 1.850 millones de euros al cambio).

Para la agencia, "la salida de BBVA del mercado bancario chileno es consistente con la estrategia del grupo de centrar su capital en actividades 'core' --del negocio principal--".

"Vemos positivamente la generación de valor en la venta, que contribuirá al fortalecimiento del actual capital en BBVA", apunta la calificadora, que no espera un "gran efecto negativo" sobre la fuerte diversificación geográfica y de beneficio del banco, "dado el pequeño tamaño de las operaciones de Chile en el contexto del grupo".

