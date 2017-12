330 43

Economía.- El presidente del FROB y su predecesor comparecerán el 20 de diciembre en la comisión que investiga la crisis

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro ha llamado a comparecer el próximo 20 de diciembre al actual presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, y a su predecesor, Fernando Restoy.

En su sesión celebrada este miércoles, la comisión que preside la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha decidido iniciar con las comparecencias dedicadas al instrumento que articuló las ayudas públicas que recibieron las entidades financieras.

Restoy, actualmente presidente del Instituto de Estabilidad Financiera del Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS), también acudirá a la comisión en calidad de subgobernador del Banco de España, cargo que ocupó entre 2012 y 2016.

En julio de ese año, sin haber agotado su mandato, anunció su marcha para 'fichar' por el BIS. Antes de ser 'número dos' de Luis María Linde, Restoy había sido vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre los años 2008 y 2012.

Junto a estas comparecencias, la comisión que investiga la crisis también ha llamado a comparecer el próximo 20 de diciembre al expresidente de la Caja de Ahorros José María Arribas y al presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros.

ANTES COMPARECERAN KÖNIG Y ALTOS CARGOS DEL BANCO DE ESPAÑA

Antes, la comisión que investiga la crisis tiene previsto celebrar una nueva sesión de comparecencias el lunes 11 de diciembre, en la que abordará de lleno una de las partes en las que se vertebran los trabajos de la investigación: la liquidación del Banco Popular y su venta por tan solo un euro al Banco Santander el pasado mes de junio.

Así, comparecerá la presidenta de la Junta Unica de Resolución (JUR), Elke König, que resolvió la liquidación del Banco Popular, y a la que presumiblemente la comisión demandará información por el informe de Deloitte, que determinó el precio de venta de esta entidad, y que ha sido denegado hasta en dos ocasiones por la institución comunitaria.

Ese mismo día comparecerán tres ex altos cargos del Banco de España: el subgobernador del Banco de España Javier Aríztegui, y los ex directores generales Aristóbulo de Juan y Jerónimo Martínez Tello. Con el primero, la comisión tiene previsto estrenar el formato pregunta respuesta, que hasta ahora no había sido utilizado a pesar de la relevancia de algunas de las comparecencias.



