Los proveedores de Zara, Nike o Abercrombie se 'rebelan': quieren sacar sus propias marcas

Que alegria ..... que me digan sus marcas para comprarles ya esta bien de tanto abuso . Pagas una burrada de dinero por unas marcas y resulta que les cuesta una mierda fabricarlas .



Desde que lei la noticia de que Adidas inauguro la primera fabrica del mundo en donde no existe ni una sola persona , no he vueelto a comprar mas un producto suyo.