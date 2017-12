330 43

El sector de los turrones y mazapanes prevé cerrar 2017 con un crecimiento entre el 3% y el 4%

30/11/2017 - 13:38

Estados Unidos, Canadá, Asia y Oriente Medio, principales mercados para impulsar su expansión internacional

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La industria del turrón y del mazapán prevé acabar 2017 con un crecimiento de entre el 3% y el 4% en volumen, impulsado por la campaña de Navidad, por la innovación que están llevando a cabo las empresas del sector y por el crecimiento a doble dígito de las exportaciones.

El secretario general de Produlce, Rubén Moreno, se ha mostrado "optimista" de cara al cierre de este ejercicio. "Por nuestra parte todo está puesto para que sea una dulce Navidad", ha señalado durante la presentación de la campaña 'Lo bueno se hace esperar', en la que ha precisado que la "apuesta por la calidad, la innovación y la diversificación de productos" serán claves para este crecimiento.

La industria acabó 2016 con una facturación de 306 millones de euros y se mantiene en línea con los datos del año pasado, aunque ha crecido un 6,1% en volumen, hasta las 34.000 toneladas. Un sector que genera 3.500 empleos directos, con picos muy altos con la campaña de Navidad.

Las exportaciones del sector registraron en 2016 un incremento del 17% en volumen, hasta las 5.903 toneladas y del 21,8% en valor, hasta alcanzar los 60 millones de euros.

Moreno ha subrayado que el 75% de las exportaciones van a la Unión Europea (Portugal, Reino Unido, Francia e Italia, principalmente), mientras que el 20% va a América y el 5% se destina a Asia y Oriente Medio.

"Estados Unidos es un mercado muy atractivo y donde el reto es llegar más allá del consumidor latino, y con Canadá se abren oportunidades muy interesantes con ellos con la firma del acuerdo comercial CETA. También queremos reforzar la presencia en Asia y Oriente Medio, donde compartimos la tradición por estos dulces, pero son mercados complejos donde vamos a paso lento pero firme", ha indicado.

Por otro lado, Moreno ha asegurado que el sector no cree que el conflicto catalán pueda afectar al consumo de sus productos, al tiempo que ha señalado que las empresas catalanas no les han dicho nada sobre este tema. "No prevemos nada, la ilusión que es lo que impera en las Navidades no entiende de esto", ha zanjado.

MÁS DE 200 INNOVACIONES EN 2017

El secretario general de Produlce ha destacado que la "innovación es clave del sector", ya que las empresas que forman la asociación (Delaviuda, Dulces El Avión, Mazapanes Peces, Lacasa, La Logroñesa y Torrons Vicens) apuestan por ofrecer fórmulas atractivas, de calidad y nuevas texturas para impulsar la venta de sus productos, lo que ha provocado que se detecten hasta 200 innovaciones este año.

Moreno ha subrayado que el sector también está apostando por reducir el azúcar en sus productos. "Cada vez están cogiendo más fuerza, prácticamente cada empresa ha lanzado gamas de productos sin azúcares o con reducción", ha indicado.

De esta forma, este año firmas como Vicens presenta una gama de turrones de vino, de pipas de calabaza con un toque picante y de miel y limón, mientras que Lacasa cuenta este año un turrón de tarta de chocolate Sacher y Delaviuda busca sorprender con un turrón crujiente de café con canela de Ceylán.

