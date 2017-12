330 43

Las promotoras deben prepararse para la llegada de los 'millennials' al mercado inmobiliario

30/11/2017 - 13:13

Las promotoras inmobiliarias deben prepararse ante la próxima llegada al mercado de los 'millennials', los jóvenes que actualmente tienen entre 23 y 35 años y que, afectados por la crisis, aún "no conocen" un sector al que podrían comenzar a acceder para "comprar masivamente" en unos tres o cuatro años.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Así lo concluyeron distintos promotores y expertos del ramo durante el encuentro "Los retos del sector de la promoción residencial", organizado por Grupo Insur.

"El mercado inmobiliario aún no conoce a los 'millennials' porque aún no han comprado", aseguró el profesor del IESE, José Luis Suárez, quien no obstante auguró que "empezarán a comprar masivamente en tres o cuatro años". "Y tienen peculiaridades distintas que tienen que ver con el cambio de la sociedad", advirtió.

Por ello, "las empresas tienen que preparar sus estructuras para lo que se avecina, dado que la relación con este tipo de clientes va a ser totalmente distinta", avisó de su lado el presidente de la patronal de promotores APCE y consejero delegado de Vía Célere, Juan Antonio Gómez-Pintado.

En este sentido, subrayó como "fundamental" el papel de las nuevas tecnologías y la necesidad de introducirlas en las empresas y sus herramientas de gestión para "poder comunicarse con la generación que viene, una generación más sofisticada que quiere resultados inmediatos".

"La inmediatez será fundamental, tanto en su comunicación con la empresa como en su forma de comprar", abundó Gómez-Pintado.

A ello se suma el hecho de que, según el presidente de Insur, Ricardo Pumar, facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda constituye uno de los actuales retos del sector ante su recuperación, dado que, a su juicio, ello contribuirá a "normalizarlo y dotarlo de velocidad de crucero".

De hecho, según Pumar, en la actualidad, el grueso de las nuevas viviendas que se comercializan son pisos de reposición, esto es, para familias que cambian a un piso mejor, o bien para inversión.

LA COMPRA DEL PRIMER PISO NO LLEGA.

"Las compras de primer acceso a la vivienda no han llegado aún y hacen falta para que se consolide la recuperación del sector", remarcó el presidente de Insur.

En este sentido, el profesor del IESE ratifica que "no está comprando" quien actualmente conforma la potencial demanda de una primera vivienda, los jóvenes de entre 23 y 35 años de edad, los que pertenecen a la denominada generación 'millenials' (los nacidos entre los años 1982 y 2004).

No obstante, vaticina que empezarán a hacerlo "masivamente" en "tres o cuatro años", una vez que superen los "factores extremos derivados de la crisis y distintos a los de otras generaciones a los que se han afrontado, como la precariedad y una mayor movilidad laboral, y la consiguiente demora en emanciparse".

El experto del IESE coincidió así con el economista jefe para España y Portugal de BBVA Research, Miguel Cardoso, al asegurar que no existe un cambio de cultura respecto a la vivienda en propiedad entre esta generación y las anteriores. "Simplemente, la crisis les ha pegado fuerte", insistió.

"Un factor para que este colectivo pueda acceder al mercado de la vivienda es que se consolide la recuperación y, sobre todo la reducción de la temporalidad laboral", señaló Cardoso.

PUBLICIDAD