Economía.- Axesor rebaja tres décimas el crecimiento de la economía en 2018, hasta el 2,5%, por Cataluña

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Asexor ha rebajado tres décimas, hasta el 2,5%, el crecimiento de la economía española para el próximo año por la tensión política que ha provocado el conflicto catalán, aunque ha afirmado que el ritmo de crecimiento se mantendrá fuerte en el cuarto trimestre de 2017 y ha mantenido la de este año en el 3,1%.

En concreto, en su informe Focus del mes de noviembre, ha destacado que el riesgo político en el ámbito nacional se encuentra en Cataluña y que el peligro de inestabilidad financiera sigue siendo elevado. Además, ha apuntado que esta situación puede tener efectos "potencialmente nocivos" para la recuperación económica en el conjunto del país.

"Conforme la solución al conflicto se alargue en el tiempo, mayor será el grado de incertidumbre y más elevado será su efecto potencial sobre el consumo, la inversión y el turismo, que se han visto afectados de manera muy notable", ha resaltado.

Asimismo, ha afirmado que un entorno económicamente más inestable y políticamente más incierto "no favorecerá" a la economía española, que sigue siendo "vulnerable".

En esta línea, ha asegurado que la única manera de compensar el mayor riesgo político y la incertidumbre es abordando las cuestiones políticas y las reformas económicas internas "de manera constructiva y con sentido de Estado".

CRECEN TODAS LAS ECONOMIAS AVANZADAS

Por otro lado, el estudio ha resaltado que por primera vez desde el inicio de la crisis, todas las economías avanzadas han crecido. "Las condiciones financieras siguen siendo muy favorecedoras para la actividad económica en la mayor parte del mundo y los mercados financieros muestran pocos indicios de turbulencias serias", ha subrayado.

Axesor también ha explicado que, aunque no hay problemas serios, "no quiere decir que no existan riesgos". Sin embargo, ha apuntado que el creciente dinamismo de las tres principales zonas de influencia de la economía mundial (Estados Unidos, la Eurozona y China) está favoreciendo el comportamiento de la economía mundial y ha supuesto un impulso para el comercio internacional.





