330 43

Economía.- PP y PSOE aseguran convalidar en Congreso por vía rápida nuevas normas para buscar hidrocarburburos en el mar

Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV, PDeCAT y Compromís habían solicitado, al menos, poder tramitarlo para incluir enmiendas

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

PP y PSOE han asegurado este jueves en el Congreso la convalidación del decreto ley para establecer normas adicionales de seguridad en la búsqueda y explotación de hidrocarburos en el mar, que gracias a la mayoría que estas dos formaciones gozan en la Cámara Baja, no será tramitado como proyecto de ley, por lo que no se podrán incluir enmiendas.

Precisamente, el resto de partidos que han participado en el debate parlamentario sobre la convalidación de este decreto ley, aprobado el pasado 17 de noviembre en el Consejo de Ministros, habían solicitado su tramitación parlamentaria para poder realizar aportaciones al mismo vía enmiendas.

Durante su defensa del decreto ley, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Alvaro Nadal, ha argumentado que el Gobierno se ha limitado a trasponer esta directiva, de carácter "técnico", y de "escasa o nula aplicación en España". "Actúa cuando se tienen al menos seis yacimientos submarinos. Nosotros tenemos poquísimos", ha dicho.

En todo caso, ha señalado que se limita a cuestiones de seguridad --permite "trabajar con los mejores estándares mundiales, los del Mar del Norte", ha apostillado-- y ha asegurado que "no tiene nada que ver con la exploración en el medio marino, ni con temas relacionados con la explotación o almacenamiento".

EL PSOE SE OPONE A LAS EXPLORACIONES PERO APOYA LA NORMA

A pesar de manifestar que no considera "coherente iniciar nuevas explotaciones si se quieren evitar los efectos del cambio climático", y recordando que otros países están "trabajando en la progresiva retirada de estas actividades", la portavoz energética socialista, Pilar Lucio, ha defendido la "necesaria e ineludible" trasposición de la directiva europea.

En todo caso, ha justificado esta posición avanzando que llevarán al Congreso una proposición de ley para prohibir las actividades con hidrocarburos en el medio marino, pues cree que es necesario dar "más pasos", ya que considera que "las perforaciones no son seguras".

Por su parte, su homólogo 'popular', Guillermo Mariscal, ha animado al resto de formaciones, contrarias a la convalidación a "justificar" por qué se posicionan "a favor del expediente sancionador" que se derivaría por parte de la Comisión Europea en caso de no trasponer la directiva comunitaria, y ha defendido la necesidad de conocer los recursos energéticos en su territorio y aumentar la necesidad.

BUSCAR HIDROCARBUROS Y EL CAMBIO CLIMATICO

El resto de partidos han pedido la tramitación como proyecto de ley "ir más allá" a través de enmiendas en el Congreso, ya que han cuestionado la apuesta por las explotaciones de hidrocarburos ante los retos planteados en la lucha contra el cambio climático, y la consecuente reducción de emisiones.

"No resulta coherente buscar o explorar nuevos yacimientos cuando se quiere evitar el cambio climático", ha argumentado el diputado de Unidos Podemos Juantxo López Uralde (Equo), que ha recordado el reciente veto del Ejecutivo a una proposición de ley del Parlamento balear, impulsada con el voto unánime de todas las formaciones, PP incluido, para prohibir las prospecciones petrolíferas.

Por parte de Ciudadanos, Melisa Rodríguez ha criticado la "dejadez" del Gobierno para trasponer una directiva que debía estar incorporada en el ordenamiento jurídico español en julio de 2015, y ha reclamado que la nueva Autoridad Competente para la Seguridad de las Operaciones Marinas goce de una independencia real, y no dependa del ministerio. "Si no, no garantizamos que sus informes sean independientes", ha dicho.

LA DIRECTIVA NO HABLABA DE AGUAS INTERIORES

Otra de los elementos cuestionados por la oposición ha sido la inclusión, no recogida en la directiva, de las aguas interiores. "¿Qué quieren hacer? ¿Ampararse en la directiva para prospectar en la Bahía de Cádiz, o en la Manga del Mar Menor?", se ha preguntado Enric Bataller, de Compromís, considerando que la directiva que se traspone debería estar "derogada" por "su posicionamiento favorable al 'fracking'".

También le ha recordado esta circunstancia la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, que ha recordado la competencia autonómica de estas aguas, incluidas en algunos casos en estatutos de autonomías, por lo que ha reclamado, al igual que el diputado del PDeCAT Antoni Postius, su tramitación como proyecto de ley.



PUBLICIDAD