330 43

Economía.- Unidos Podemos exige al Gobierno que cumpla la ley y que el taxi "no se vea comido" por Uber y Cabify

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Unidos Podemos ha exigido este miércoles al Gobierno que haga cumplir la ley, que establece una proporción de licencias 30 a 1 entre taxis y VTC (vehículos con conductor) y que, de esta forma, el taxi "no se vea comido" por Uber y Cabify.

Antes de mantener una reunión con diferentes asociaciones del sector, la portavoz del grupo confederal, Irene Montero, ha pedido que el taxi "siga siendo un servicio público que no se vea comido" por estas "grandes corporaciones" que "no dejan el dinero en España, sino que se lo llevan a Panamá, Suiza y Andorra, donde muchos miembros del PP también parecen tener muchos intereses".

Montero ha criticado que el taxi esté "sufriendo la 'uberización' de la economía", entendiendo ésta como el hecho de que "la riqueza que se genera en España y que generan los españoles no se queda en el circuito económico español, sino que se va a los paraísos fiscales a través de los buitres financieros".

"Es el caso de Uber y Cabify, que imponen condiciones laborales muy precarias a los trabajadores, además de poner en riesgo un servicio público", ha apostillado la portavoz de Unidos Podemos.

EXIGEN AL GOBIERNO "MEDIDAS CONCRETA"

Por su parte, el dirigente de Podemos Rafa Mayoral ha reclamado al Gobierno "medidas concretas para conseguir que se cumpla la ley", y hacer efectiva la proporción de 30 a 1 entre licencias de taxi y VTC, con el fin de "proteger este sector estratégico".

Para Mayoral, en el conflicto se decide si la regulación de un servicio público "lo deciden los ayuntamientos y sus vecinos, o consejos de administración que tienen sedes en paraísos fiscales", y si se quiere "un modelo de trabajo con derechos o que se pisoteen los derechos de la gente".

"HARTOS DE SER SISTEMATICAMENTE ENGAÑADOS POR EL GOBIERNO"

"El colectivo está harto de ser sistemáticamente engañado por el Gobierno", ha espetado, por su parte, el presidente de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) y de la Federación Profesional del Taxi de Madrid(FPTM), Julio Sanz, que ha lamentado que "no todos los grupos" les "atiendan".

Así, se ha preguntado "si verdaderamente el Gobierno pretende eliminar 100.000 puestos de trabajo fijos y estables por eventuales y precarios" o "hacer millonarios a dos o tres multinacionales o plataformas tecnológicas" o "vender licencias de 36 euros a 40.000 o 50.000 euros".

"No hay más que reconocer que se va a liberalizar otro modo de transporte, y estaremos ante un nuevo escándalo, pero ya no nos sorprendemos porque prácticamente nos desayunamos con uno", ha aseverado, reivindicando "el cumplimiento estricto de las leyes".

Esta "máxima", ha dicho, "se viene respetando, sobre todo en los últimos días" desde el Congreso --en referencia a las alusiones a la legalidad respecto al conflicto político vivido en Cataluña--, por lo que ha pedido que "se respete y se cumpla para el colectivo del taxi". "La ley es para todos, no para las que nos gustan y no para los que no nos gustan", ha concluido.

"¿QUIEN VA A PAGAR LOS IMPUESTOS?"

Por su parte, Iván Sesma, presidente de Elite Taxi, ha recordado que el conflicto vivido con Uber "va a afectar a todos", y se ha preguntado que si estas empresas no tributan en España, "¿quién va a pagar los impuestos de todos, o la Seguridad Social, o la Educación?".

"No sólo defendemos nuestro sector, sino el Estado social de Bienestar para todos", ha dicho, pidiendo al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, que busque "soluciones inmediatas" y que participe "en la mesa de negociación que tiene que encabezar".



PUBLICIDAD