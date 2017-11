330 43

El Senado aprueba una iniciativa del PSOE para abordar la recuperación salarial

29/11/2017 - 13:29

La mayoría del Senado ha aprobado este miércoles una iniciativa del PSOE por la que se insta al Gobierno a impulsar un Acuerdo Nacional por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que posibilite la recuperación salarial y el mantenimiento de la generación de puestos de trabajo.

En concreto, la propuesta ha contado finalmente con 228 votos a favor y 7 abstenciones. Los socialistas, junto al PP, Podemos, Grupo Vasco, ERC y el PDeCat, han firmado un texto transaccional que establece "instar al Gobierno de España a impulsar, en el marco del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, un AENC que posibilite la recuperación salarial y garantice el mantenimiento de la creación de empleo".

El portavoz del PSOE en Empleo, Ricardo Varela, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo mayoritario alcanzado y ha agradecido el apoyo de los grupos firmantes que reconocen la necesidad de abordar la recuperación salarial y "asumen la existencia de un problema con la idea de combatirlo y empezar a ponerle remedio y tratar de mejorar los salarios".

"Hoy aquí nace en el Senado el primer amplio consenso sobre la necesidad de la recuperación salarial en España que debe ser el eje y núcleo de un pacto de rentas que dé respuesta a las advertencias que nos llega desde todos los ámbitos y que debemos atender", ha señalado el senador.

En este sentido, se ha referido a los avisos del FMI, la CE, el BCE y la OCDE sobre la amenaza que suponen los bajos salarios y la desigualdad para la recuperación en España, y ha puntualizado que "la crisis no se habrá acabado mientras la recuperación no alcance a todos", ya que "el crecimiento por sí solo no es el final de la crisis".

Varela ha lamentado que "hasta ahora, los grandes perdedores de la crisis han sido los trabajadores", si bien confía en que el acuerdo alcanzado en el Senado "va a hacer posible el comienzo de la recuperación para los salarios y los trabajadores". "Hay mucho que desbrozar aún pero no cabe duda de que hoy es un buen día para esta Cámara", ha apostillado.

De igual forma, ha destacado que "es la primera vez que el PP reconoce la necesidad de recuperar salarios en nuestro país", y ha insistido en que esta recuperación "es de justicia social y necesaria para el crecimiento, la estabilización económica, para las personas y para el conjunto del país.

