Economía.- Bonet ve recuperación en el consumo de cava en noviembre tras un octubre "negro" por la crisis catalana

Aboga por una regulación "prudente" de la producción de cava y que se permita "a todo el mundo" desarrollarse y competir

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha afirmado este miércoles que se están dando "síntomas de recuperación" en el consumo de cava catalán en noviembre gracias en parte a la aplicación del artículo 155, a pesar del "problema" en el consumo interno y tras dejar atrás un "octubre negro" como consecuencia del desafío independentista en Cataluña.

Así lo ha señalado Bonet en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, en la que ha explicado que hasta el mes de septiembre las cifras de la compañía de cava marcharon "bien", por encima de los números del año anterior, si bien octubre fue un mes "negro" y "muy malo para todo el mundo" como consecuencia de la inseguridad jurídica por el desafío independentista en Cataluña y considera además que "seguro" que se está produciendo un boicot a los productos catalanes.

No obstante, Bonet ha destacado que noviembre está dando "síntomas de recuperación", gracias a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que era una "necesidad absoluta" y ha conseguido reponer el orden constitucional. Ha explicado que las exportaciones continúan "con normalidad" y "no les está pasando nada", sino que se trata de un problema de consumo interno.

En este sentido, Bonet ha recordado que llegó a poner en el orden del día de un Consejo de Administración de Freixenet la salida social de la compañía, si bien finalmente acordó que "había que esperar" ante la "oportunidad" que ofrecía la aplicación del artículo 155 de restaurar el orden constitucional.

En todo caso, ha insistido en que la permanencia de la sede social de Freixenet en Cataluña dependerá del resultado electoral del 21 de diciembre en Cataluña y la ruta que siga el Gobierno resultante, ya que si éste insiste en la vía unilateral de independencia o "cosas raras" similares "no habrá más remedio que hacer un consejo de administración y marcharse".

En esta línea, ha recalcado que lo importante es que los exconsellers "acaten la ley" y ve "un paso adelante importante" que la acepten, para que a partir de ahí defiendan sus posturas en el marco de la legalidad, si bien considera que la gente "tiene que reflexionar y hacer autocrítica". "Tiene que pensar en su futuro, el de sus hijos y sus nietos", ha enfatizado.

De igual forma, ha advertido de que la marcha de Cataluña de la UE conllevaría "un colapso muy grave" y supondría la "necesidad absoluta de marcharse", por lo que considera que es "el colmo" y "un despropósito de un calibre como no se ha escuchado hace tiempo" el planteamiento realizado por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una entrevista en la que afirmó que los catalanes "deberían decidir si quieren pertenecer a esta Unión Europea".

REGULACION "PRUDENTE" DE LA PRODUCCION DE CAVA

Sobre la propuesta del Consejo Regulador del Cava, del que forma parte Bonet, de prohibir durante los tres próximos años el aumento de la superficie de viñedo destinada a la producción de este vino espumoso en Extremadura y Valencia, ha respondido que "todo el mundo tiene que procurar crecer en beneficio de su gente".

El presidente de Freixenet ha recordado que en el año 2004 se vivió un primer momento de boicot al cava por las "desafortunadas" declaraciones del exvicepresidente de la Generalitat Carod Rovira, que provocaron una situación "anómala" que supuso un "frenazo" para el cava catalán, mientras que el resto crecieron.

De esta forma, se ha mostrado partidario de que se regule la producción de manera "prudente" y se permita que "todo el mundo se desarrolle y que compitan". "Tienen todo el derecho de competir como cualquiera", ha subrayado Bonet, quien ha abogado por que los elaboradores catalanes de cava se preocupen "menos" de este tema y se centren más en lo que hacen mal para que su cava no crezca.

"Es verdad que hay factores exógenos, que es el político, pero debemos preocuparnos de nosotros, por ejemplo de no ir juntos, tener estrategias inteligentes y muy meditadas, y desarrollarnos por ahí". "Hay que pensar en lo que uno no hace bien o lo que debería hacer, y no que si al otro le tienen que limitar", ha agregado.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente resolverá antes del 15 de diciembre la iniciativa del Consejo Regulador del Cava de limitar la producción en Extremadura y Valencia, a menos de una semana de la celebración de las elecciones en Cataluña el día 21.

