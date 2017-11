330 43

Los sindicatos dicen a nadal que no hace falta ningún decreto para evitar el cierre de las centrales de carbón

29/11/2017 - 12:31

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El secretario sectorial minero de UGT, Víctor Fernández, rechazó este miércoles que sea necesario que el Gobierno apruebe un nuevo decreto para evitar que las eléctricas puedan cerrar las centrales de carbón. "Hay legislación suficiente para decirles que no tienen que cerrar", aseguró.

Así se expresó Fernández en una rueda de prensa junto al responsable del sector minero de CCOO, Jesús Crespo, y otros responsables de ambos sindicatos.

"Todos los lobbies están preparados para esta jugada, incluidas las propias empresas que saben de sobra que no hace falta esperar al decreto", añadió Fernández, quien advirtió de que el decreto "lo único que va a dar es dinero a las centrales que no tienen buena situación".

En esta línea, denunció que tanto las eléctricas como el Gobierno tratan de desviar la atención del hecho de que las eléctricas no invierten lo que deberían para modernizar las centrales permitiendo que sean más limpias y de que el ejecutivo no cumple los compromisos recogidos en el acuerdo de 2013.

"Hace falta alguien que diga la verdad", prosiguió Fernández, quien sostiene que el Gobierno puede negar ya el cierre de estas centrales argumentando la garantía de suministro.

Por otro lado, criticó que el PP y el PSOE, como partidos mayoritarios, "sean incapaces de ponerse de acuerdo" sobre cómo va a ser el futuro mix energético.

Asimismo, acusó al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, de mentir cuando dice que cierra las centrales de carbón para reducir las emisiones de CO2, porque los derechos de emisión no desaparecen, se trasladan a otras plantas ubicadas en otros lugares.

Por su parte, Crespo afirmó que "ahora mismo no es viable" el cierre de las plantas de carbón en España porque esta tecnología está actuando como moderador de los precios y como energía de respaldo.

"No se puede andar diciendo una cosa que técnicamente no es viable", añadió Crespo, quien sentenció que "las renovables instaladas no pueden sostener el sistema" por lo que hacen falta los combustibles fósiles.

"Ni Dios nos hace ni caso", lamentó el responsable de CCOO, quien exigió también que las empresas y el Ministerio valoren el impacto en el territorio, en el empleo y en la industria. En concreto, las centrales de generación con carbón dan empleo a 2.800 personas.

De hecho, concluyó que las empresas tienen la obligación con el territorio y con el Gobierno para poner encima de la mesa nuevos proyectos que puedan dar estabilidad a esas comarcas.

Por todo ello, los sindicatos piden al secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que convoque una nueva reunión de la comisión de seguimiento de los acuerdos del carbón para que les explique esta situación.

29-NOV-17

