El Colegio de Economistas de Cataluña pide no crear "alarmismo" para no dañar la economía catalana

29/11/2017 - 12:22

La institución considera que el consumo en octubre ha sido "normal pero con perfil bajo"

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El Colegio de Economistas de Cataluña ha pedido no crear "alarmismo" entorno a la economía catalana para no dañar su crecimiento, y ha pedido "no especular" con previsiones económicas de cara a los próximos trimestres.

En rueda de prensa este miércoles, el presidente de la comisión de economía catalana de la entidad, Modest Guinjoan, y el miembro de la comisión Jordi Goula han coincidido en la dificultad de predecir cómo evolucionará la economía en los próximos meses, aunque han remarcado que será complicado apreciar cambios significativos.

Goula ha subrayado que la actividad en el mes de octubre ha sido agitada pero sin grandes incidencias: "El consumo en octubre ha sido normal pero con perfil bajo, ni catástrofes ni derrumbamientos".

El miembro de la comisión de economía catalana ha precisado que las bajadas de consumo en octubre no solo tienen que ver con la situación política, sino también por "las altas temperaturas vividas en octubre", sobre todo en el ámbito de la moda y los complementos personales.

A pesar de esta situación, y según datos de Comertia, en la primera quincena de noviembre ya ha habido cierta recuperación del consumo, con un aumento del 3,4%. "La situación se va normalizando, ya que en noviembre se ha salido de la sacudida de octubre", ha dicho Goula.

A este incremento del consumo en noviembre se le suma la actividad que generó el 'Black Friday', que según el presidente de la comisión incrementó las ventas en un 10% respecto a 2016, además de las buenas perspectivas para la campaña de Navidad. "Son momentos en los que la clave está en el consumo, y si lo alarmamos, entonces es cuando tendremos un disgusto", ha aseverado Goula.

CAMBIOS DE SEDE SOCIAL

Guinjoan ha asegurado que no se puede hablar de cambios de sede productiva de empresas catalanas por la situación política, aunque ha insistido en que la marcha de sedes sociales desprende "una incidencia despreciable en la economía".

"Creemos que en una economía como la catalana y en un entorno como el actual, las empresas catalanas están aquí por varios motivos", y ha recordado que, de momento, ninguna gran empresa ha movido su sede productiva fuera de Cataluña.

También ha criticado el Real Decreto aprobado por el Gobierno central que facilitaba el cambio de sede social, y ve con cierta "ironía" que en campaña electoral se prometan incentivos fiscales para que las empresas vuelvan a ubicar su sede social en Cataluña.

BOICOT

El presidente de la comisión de economía catalana ha hablado sobre el "boicot tácito" que cree que se ha hecho a productos catalanes y ha recordado que "es una amenaza que se repite a lo largo de los años".

"El boicot es una realidad y es un comportamiento de carácter completamente emocional y con fecha de caducidad", y ha remarcado que las compañías catalanas venden cada vez más al exterior y menos en el mercado español.

