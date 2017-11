¿Tiene solución el sistema de pensiones con la Seguridad Social en ingresos récord, pero sin reducir el déficit?

"El problema no es el número de cotizantes, es que los cotizantes de 700 euros no pueden pagar a los vividores de la farándula que nos saquean"



¿te has parado a pensar por qué ganas 700 euros y los demás ganan más? Exacto, porque eres un inútil. La generación LOGSE-Podemos sois inútiles. Asumidlo. No sabéis leer, no sabéis escribir, no queréis trabajar, no queréis tener hijos, no queréis casaros, estáis orgullosos de no tener ninguna moral, ... ¿Servís para algo? Sois un cáncer. En realidad causáis mas mal a la empresa que bien por lo que tendríais que pagar por estar en una empresa.



Primer consejo: Estudia.



Segundo consejo: No eres más listo que todas las generaciones anteriores del planeta.



Tercer consejo: Trabajar no es esclavitud.



Cuarto consejo: Aprende historia. Descubrirás que todos empezamos cobrando poco. Es más la mayoría empezamos trabajando sin cobrar y nos tirarmos así un par de años.



Quinto consejo: La moral sirve. Es la base de la sociedad. No sois vosotros mejores que nadie, al revés, al no tener moral sois la generación más putrefacta de la historia, la basura entre las basuras, ...



Te repito ¿por qué hay que pagarte un salario cuando no sabes nada, no quieres trabajar, no tienes moral y por tanto tengo riesgo de que me robes en la empresa y sólo lloras en lugar de ser un hombre de verdad, de los que se arremangan y sacan adelante cualquier cosa por orgullo propio?