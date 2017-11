330 43

Economía/Finanzas.- La CNMV advierte sobre cuatro chiringuitos financieros en Irlanda, Luxemburgo y Dinamarca

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado de la existencia de cuatro entidades no autorizadas para ofrecer servicios de inversión en Irlanda, Luxemburgo y Dinamarca.

Concretamente, el supervisor irlandés ha advertido que las entidades Global Financial Protection Commission (USA) y Maxwell Financial Services (USA) no están registradas y, por tanto, no pueden operar en servicios de inversión.

Por su parte, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), el supervisor luxemburgués, ha alertado sobre Hush ('www.hush.lu'), mientras que la Danish Financial Supervisory Authority (DFSA), su homóloga danesa, ha hecho lo propio con Solidcfd ('www.solidcfd.com').

PUBLICIDAD