Moscovici urge a los países de la UE a acordar la lista de paraísos fiscales, que reflejará su "ambición"

28/11/2017 - 19:00

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha urgido a los países de la UE a acordar el próximo martes la lista negra europea de paraísos fiscales, cuya "credibilidad" será "el reflejo de la ambición" de las capitales en materia de lucha contra la evasión fiscal, al mismo tiempo que ha insistido en que debe estar acompañada por sanciones "disuasorias".

"Deseo que el próximo martes esta lista negra sea acordada y publicada. Es necesario que no haya ni retrasos ni confusión sobre este punto", ha expresado el francés ante la comisión de la Eurocámara que investiga las revelaciones de los 'Papeles de Panamá', en la que se ha celebrado una audiencia este martes sobre la filtración de los 'Papeles del Paraíso'.

"La credibilidad de esta lista será el reflejo de la ambición de los Estados miembros", ha añadido posteriormente Moscovici, que durante su comparecencia ha subrayado en varias ocasiones que la decisión final sobre esta lista corresponde a los Estados miembros y que, por tanto, será "su lista" de paraísos fiscales.

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) se reúnen el próximo martes en Bruselas y el punto más importante de la agenda del encuentro es el debate para acordar esta lista de jurisdicciones no cooperativas en materia de lucha contra la evasión fiscal.

El responsable de Asuntos Económicos de la Comisión Europea ha explicado que desde principios de año los expertos de la UE han examinado a 92 jurisdicciones con arreglo a los tres criterios establecidos: transparencia, fiscalidad justa e implementación de las normas internacionales de la OCDE. Durante este proceso, ha señalado Moscovici, más de la mitad de los países examinados con los que se ha contactado se han comprometido a adaptar sus normativas a los estándares de la UE en 2018.

La audiencia por los 'Papeles del Paraíso' en la Eurocámara ha tenido lugar un día después de que Oxfam Intermón haya publicado un estudio según el cuál la lista negra europea de paraísos fiscales incluiría a Países Bajos, Luxemburgo, Malta e Irlanda si se aplicasen los mismos criterios sobre los propios países del bloque comunitario.

Preguntado por esta cuestión, el socialdemócrata francés ha apuntado que el hecho de que la lista sólo vaya a incluir a terceros países no significa que algunos de los socios comunitarios no tengan prácticas "perjudiciales" que sea necesario corregir.

"Incluso aunque no podamos categorizar a los Estados miembros como paraísos fiscales, y creo que realmente no podemos si seguimos nuestros propios criterios, no quiere decir que no tengan prácticas fiscales perjudiciales", ha asegurado, para después añadir que "todos ellos" deben avanzar en sus esfuerzos para "fortalecer" la transparencia fiscal.

SANCIONES "DISUASORIAS"

Por otro lado, Moscovici ha reiterado que la lista negra de paraísos fiscales debe acompañarse de "contramedidas disuasorias" que se apliquen a las jurisdicciones incluidas en la misma y ha indicado que los Estados miembros "todavía están discutiendo las opciones".

No obstante, ha garantizado que Bruselas "no va a esperar" y está trabajando para condicionar la financiación de la UE a terceros países a la "buena gobernanza fiscal". El comisario ha citado otras posibles medidas, como limitar la concesión de fondos estratégicos para el desarrollo o la actuación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en estos países.

"La Comisión Europea, sea cual sea la posición de los países, asumirá sus responsabilidades y propondrá sanciones fuertes y disuasorias. Es una cuestión de coherencia", ha asegurado. "La primera sanción obviamente es estar en la lista, pero también debe haber sanciones legales y financieras concretas", ha insistido.

