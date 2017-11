330 43

Economía.- La Eurocámara pide reforzar el autoconsumo de energía en al UE y aboga por no aplicar impuestos

Eleva al 35% el objetivo de energías renovables de la UE para 2030 y a un 40% el de eficiencia energética

BRUSELAS, 28 (EUROPA PRESS)

La comisión de Industria y Energía del Parlamento Europeo ha abogado este martes por reforzar los derechos de los particulares que consumen la energía que ellos mismos producen a partir de fuentes renovables y ha pedido que estos ciudadanos no deben enfrentarse a tasas o impuestos que sean discriminatorios o desproporcionados.

Al mismo tiempo, la comisión europarlamentaria ha abogado por elevar desde el 27% hasta el 35% el objetivo de energías renovables de la Unión Europea para 2030 y hasta el 40% el objetivo de eficiencia energética para ese mismo año, frente al 30% que plantea la Comisión Europea.

En concreto, el informe sobre la directiva de energías renovables, cuyo responsable es el eurodiputado del PSOE José Blanco, ha sido aprobado con 43 votos a favor, 14 en contra y 7 abstenciones.

En concreto, el texto afirma que los países de la UE garantizarán que los autoconsumidores de energías renovables estén autorizados para consumir y vender su excedente de producción de electricidad renovable "sin ser objeto de procedimientos y cargas discriminatorias y desproporcionadas que no reflejen los costes".

Además, los eurodiputados han pedido que estos ciudadanos puedan consumir la electricidad que ellos mismos producen a partir de fuentes renovables "sin tener que pagar cargas, tasas o impuestos", al mismo tiempo que instan a las capitales a evaluar las barreras al consumo de energía propia para "impulsar" un mayor desarrollo del autoconsumo.

Por otro lado, el documento aprobado por los eurodiputados fija un objetivo del 12% de energía renovable para el sector del transporte en 2030 y establece que su uso en calefacción y refrigeración debe aumentar dos puntos porcentuales cada año.

"Europa necesita hacer más, Europa necesita más ambición en renovables para cumplir con los compromisos de París, combatir el cambio climático y liderar la transición energética. Con estos objetivos no sólo avanzaremos en la transición hacia una economía descarbonizada, sino que fortaleceremos nuestra seguridad energética y nuestra economía, creando empleo de alta cualificación", ha afirmado el eurodiputado socialista.

El Partido Popular Europeo (PPE), por su parte, ha destacado que el informe aprobado es "equilibrado y realista". "La transición energética de los combustibles fósiles a las renovables es crucial, pero debemos asegurarnos también de que va de la mano con mantener la competitividad y el crecimiento de la UE", ha enfatizado el eurodiputado irlandés del PPE Seán Kelly.

El grupo de Los Verdes ha anunciado que ha votado en contra del informe debido a la ausencia de objetivos vinculantes para los Estados miembros. El eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, ha afirmado que "la UE debería esforzarse para ser líder mundial en renovables" y ha advertido de que existe una "laguna legal" en el informe que permitiría desviarse un 10% del objetivo.

EFICIENCIA ENERGETICA

Por otro lado, la comisión de Industria y Energía de la Eurocámara ha aprobado con 33 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones elevar al 40% el objetivo de eficiencia energética de la UE para 2030, frente a la meta del 30% que propone el Ejecutivo comunitario.

Ambos votos fijan la posición de la Eurocámara de cara a las negociaciones con el Consejo de la UE (la institución que representa a los Estados miembros) para reformar las dos directivas. No obstante, estas posiciones deben ser refrendadas por el pleno del Parlamento Europeo en enero antes de que puedan iniciarse las conversaciones.

Los votos han sido celebrados por la organización Climate Action Network (CAN), cuyo director, Wendel Trio, ha destacado que "mandan una señal fuerte a los gobiernos de la UE sobre la necesidad de ampliar la energía limpia". No obstante, ha criticado que el aumento del objetivo para energías renovables no haya sido acompañado por metas nacionales vinculantes.

Más crítica ha sido la organización WWF, que ha afirmado que el objetivo para energías renovables del 35% es mejor que el 27% "pero no por mucho", al tiempo que ha criticado que un margen de flexibilidad del 10% podría hacer que el peso de las renovables alcance únicamente el 31,5%. "Esto manda el mensaje a los inversores de que la UE está revirtiendo reduciendo (sus ambiciones) sobre energías renovables", ha expresado WWF.

