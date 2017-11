330 43

Los taxistas no descartan alargar la huelga si las administraciones no les dan soluciones

28/11/2017 - 13:00

El presidente de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) y de la Federación Profesional del Taxi (FPTM), Julio Sanz, no descartó alargar la huelga de 24 horas que celebrará todo el sector este miércoles, y que está prevista que finalice el jueves a las 6.00 horas.

Sanz señaló en rueda de prensa que todo dependerá de cómo trascurra la jornada de huelga, pero matizó que los taxistas que vienen de fuera "no querrán volverse a sus ciudades o a sus casas con la incertidumbre".

El responsable de Antaxi indicó que "no estamos hablando de la finalización de la huelga a las seis de la mañana del jueves, porque si no hay solución se alargará". Por tanto, "no descartamos continuar la huelga y seguir exigiendo a la Administración medidas con las que podamos dar solución a esto".

En este sentido, lamentó que han llegado a una situación en la que "no podemos estar promoviendo manifestaciones cada 15 días porque vemos que la Administración esta impasible ante nuestras solicitudes".

DEMANDAS DE LOS TAXISTAS

Sanz señaló que para que la huelga no se alargue necesitarían cambios normativos "que garanticen la convivencia entre dos sectores". Así, afirmó que los cambios normativos "no son sacar un Real Decreto que ponga fin a la burbuja especulativa, sino un cambio que nos garantice y nos dé la solvencia de poder volver a nuestras casas tranquilamente".

Además, demandó que se clarifique "sin matices ni interpretaciones" cómo deben prestar el servicio las VTC "para que no surjan enfrentamientos y se determine dónde deben estar esos vehículos". En este sentido, apuntó que "donde no deben estar es en la puerta de hoteles, en vías públicas captando clientes, apostados detrás de una esquina o en las estaciones".

Para Sanz, lo más importante es que haya voluntad política para buscar soluciones a este problema, lo que "permitirá a distintos colectivos convivir perfectamente". Por ello, "si no la hay y siguen haciendo lo mismo que hasta ahora, estarán engañando a más de 100.000 familias", por lo que entonces "tenemos un serio problema", recalcó.

Dicho problema "no estamos dispuestos a seguir manteniéndolo en el tiempo". Por eso, "o tenemos soluciones a partir de mañana o tendremos un colectivo de 100.000 familias en pie de guerra", aseguró Sanz.

MANIFESTACION SIN PRECEDENTES

El presidente de Antaxi tildó la jornada de mañana de "manifestación sin precedentes" porque "pocas veces se da que el 100% de los taxistas convoquen huelga o actos de protesta y no estén dispuestos a volverse con las manos vacías".

Sanz aseguró que no están dispuestos a volverse sin medidas y soluciones que pongan freno a esta "pretendida liberalización y desaparición del trabajo para 100.000 familias". Por ello, comentó que les da igual estar sin horas de trabajo, porque "lo que nos estamos jugando es el futuro de nuestras familias".

"Mientras el taxi invierte en las licencias por un puesto de trabajo, las VTC invierten para un negocio y especulación, ya que consiguen licencias a 36 euros y las están llegando a vender por hasta 70.000 euros", informó.

Por último, Sanz aseguró que no piden un monopolio ni subida de tarifas, "simplemente poder volver a casa sabiendo que vamos a poder seguir siendo taxistas".

