Vivienda, zombis y subidas de tipos: una combinación explosiva que amenaza la economía mundial

es increible lo que se lee por aqui,,, parece que todo se va al traste,,, a menos que algunos listillos esten apostando a que baja la bolsa jajajajajaja...



no hacer caso de articulos, solo hacer caso a vuestro cerebro y si os equivocais, pues eso no os habran comido el coco, sobre todo si ganais no haciendo caso a estos articulos de miedo