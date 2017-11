330 43

Nadal comparecerá mañana en el congreso para informar de su 'batalla' con iberdrola

28/11/2017 - 9:09

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, comparecerá mañana, miércoles, en el Congreso de los Diputados para informar sobre las iniciativas que va a tomar para proceder a la intervención de centrales de generación que dejen de ser operadas por empresas del sector, en el marco de su 'batalla' con IBERDROLA (IBE.MC )por su intención de cerrar sus dos últimas centrales de carbón en España, ubicadas en Lada (Asturias) y Velilla (Palencia).

Esta comparecencia a petición del PSOE y Ciudadanos se produce después de la reunión mantenida el pasado jueves por Nadal, junto a Javier Fernández y Juan Vicente Herrera, presidentes de Asturias y de Castilla y León, con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la que éste ratificó su intención de cerrar dichas centrales, aunque se comprometió a mantenerlas abiertas hasta 2020, en lugar de hasta 2018.Por su parte, el titular de Energía sigue adelante con su intención de aprobar un decreto que le permita evitar el cierre de centrales de producción por razones económicas y no solo por cuestiones de seguridad de suministro, pese a no contar con el apoyo del Congreso.Nadal considera de "interés general" evitar el cierre de Lada y Velilla, ya que su clausura supondría un encarecimiento de la factura anual de la luz de 2,5 euros para cada familia, por lo que plantea a Iberdrola que trate de venderlas en caso de no querer seguir operándolas.Por otro lado, Nadal debe explicar también la posición del Gobierno ante la Comisión Europea en el Paquete de Energía y Clima para el periodo 2020-2030, en este caso a petición propia y del grupo de Unidos Podemos.Asimismo, a demanda del PSOE y Podemos, debe dar también explicaciones sobre los planes del Gobierno respecto del alargamiento de la vida útil del parque nuclear español e informar sobre la vida útil de las centrales hidroeléctricas gestionadas en régimen de concesión y el fin previsto de las mismas, a petición de ERC.Por último, debe explicar las acciones llevadas a cabo por su departamento relativas al proyecto de explotación del yacimiento de uranio de Retortillo (Salamanca), sobre el proyecto de la regasificadora de Granadilla (Tenerife) y sobre la propuesta de modificación de la orden ministerial que regula el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.

28-NOV-17

