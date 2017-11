330 43

Bbva obtendrá 640 millones de euros de plusvalía con la venta de su filial en chile a scotiabank

28/11/2017 - 8:03

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

BBVA (BBVA.MC )ha recibido una oferta vinculante del grupo canadiense The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) para la compra, por un precio de aproximadamente 2.200 millones de dólares (unos 1.850 millones de euros), de su filial en CHILE (CHILE.CHL )(CHILE.CHL )(CHILE.84 )y de otras sociedades de su grupo en el país andino con actividades conexas con el negocio bancario (entre ellas, BBVA Seguros Vida).

La operación generaría una plusvalía neta de aproximadamente 640 millones de euros y un impacto positivo estimado en el capital 'Common Equity Tier 1' del Grupo BBVA de aproximadamente 50 puntos básicos.La participación total, directa e indirecta, del grupo español en BBVA Chile es de aproximadamente el 68,19% de su capital social, según informó este martes la entidad a la CNMV. La oferta recibida no incluye la participación del Grupo BBVA en las entidades dedicadas al negocio de la financiación de autos de Forum ni en otras entidades del grupo en Chile dedicadas a actividades corporativas.BBVA mantiene desde el año 1998 un pacto societario con accionistas de BBVA Chile titulares de aproximadamente el 31,62% de su capital social (conocidos como 'Accionistas Mayoritarios No Controladores'), que incluye un derecho de adquisición preferente y un derecho de acompañamiento.El grupo español señala que desea aceptar la oferta y, por ello, en cumplimiento del pacto de accionistas, la comunicará a los 'Accionistas Mayoritarios No Controladores' para que puedan ejercitar, si lo desean, el derecho de adquisición preferente para comprar las acciones en BBVA Chile o el derecho de acompañamiento que les faculta a vender sus acciones a Scotiabank en las mismas condiciones que BBVA.Scotiabank deberá llevar a cabo una oferta pública de adquisición sobre la totalidad de las acciones de BBVA Chile. El cierre de la operación estará sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.

