Guindos: "Sin el independentismo, Barcelona tendría la Agencia del Medicamento"

Verás amigo Jorge, yo no echo las culpas de mis fallidas inversiones al Sr. Guindos. Lo que no hago como inversor ahorrador es invertir a ciegas y de lo este banco es raro raro, rarísimo. Si existen unos reguladores, y el sector financiero lo está mucho, es para preservar al sector de malas prácticas y eso es lo que genera confianza en el inversor. Que este banco se haya ido de las manos no se puede entender si no hay negligencias y no de sus acionistas minoritarios. Cargarle el mochuelo entre otros a ellos y que se defiendan, si tienen defensa, en los tribunales me parece abusivo. Yo lo he dado por perdido pero me siento robado. Lo que no me gustó de algún ministro su petición de calma para días despues darte un achazo.