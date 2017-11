330 43

Moscovici niega haber sido "permisivo" con el presupuesto español por la situación en Cataluña

27/11/2017 - 19:15

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha negado este lunes que la Comisión Europea haya asumido una actitud "permisiva" con el borrador presupuestario del Gobierno, que aprobó por cumplir "en términos generales" con los objetivos pactados, por la situación que se vive en Cataluña derivada del desafío independentista.

BRUSELAS, 27 (EUROPA PRESS)

"No estamos teniendo una actitud permisiva, tenemos que tener en cuenta la realidad política", ha señalado el francés ante las comisiones de Empleo y de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, tras ser interpelado en este sentido por el eurodiputado liberal español Enrique Calvet.

Moscovici no ha querido "juzgar" la situación política que se vive en Cataluña, sus antecedentes o sus consecuencias y se ha limitado a recordar que el caso de España no es como el de Alemania, donde hay un Gobierno en funciones. "Es un Gobierno que no ha sido capaz de presentar un presupuesto, pero pensamos que será el caso más tarde", ha señalado.

En la misma línea, el responsable de Asuntos Económicos del Ejecutivo comunitario ha confiado en que el Gobierno de Mariano Rajoy pueda remitir "lo antes posible" un plan presupuestario definitivo que cumpla "plenamente" con los "criterios europeos".

Bruselas validó la semana pasada el presupuesto presentado a mediados de octubre por el Gobierno español, que es una prórroga del de 2017, a pesar de que prevé un déficit público del 2,4% del PIB en 2018, frente al objetivo del 2,2% pactado con las instituciones europeas.

La Comisión Europea reconoció que su análisis no incluye el posible impacto negativo de la crisis catalana en la economía española pero advirtió de la "notable incertidumbre" que genera.

De la misma forma, Moscovici ha insistido en que España podría salir del procedimiento de déficit el próximo año siempre que reduzca su déficit público al 3% en 2017 y lo sitúe por debajo de esta barrera en 2018.

"España podría salir del procedimiento de déficit (excesivo) el año que viene a condición de que esté en el 3%, justo sobre la línea, en 2017 y después por debajo en 2018", ha apuntado el comisario, para después añadir que España cumplirá estos dos requisitos según sus últimas previsiones.

